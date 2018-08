Arremete Trump vs Omarosa por difusión de audios

Washington – El presidente Donald Trump arremetió contra Omarosa Manigault Newman el lunes al decir que la ex asesora presidencial –quien está promoviendo un libro y difundió audios grabados en secreto– "fue despedida por última vez".El mandatario llamó "chiflada" a Manigault y dijo que el jefe de despacho John Kelly le aseguró que "era una perdedora y solo problemas". Trump agregó: "Le dije que tratara de solucionarlo si era posible porque ella solo dice cosas GRANDIOSAS sobre mí - ¡hasta que la despidieron!".La reacción de Trump fue en respuesta a la nueva grabación de audio que dio a conocer Manigault el lunes. Difundido en el programa "Today Show" de la cadena NBC, el audio al parecer contiene un extracto de una conversación entre ella y Trump después de que fue destituida. En él, al parecer Trump se muestra sorprendido cuando dice "nadie siquiera me avisó de esto".El domingo en "Meet the Press" –otro programa de televisión de NBC– Manigault difundió otras grabaciones en la Casa Blanca que, según ella, las hizo para protegerse. En el programa se reprodujeron partes de un audio de cuando Kelly la despedía en la Sala de Crisis de la residencia oficial, un salón donde hay máxima seguridad.Trump reconoció el lunes que el presidente quizás no debería involucrarse en una guerra pública de palabras con un ex empleado, diciendo que sabe que "no es presidencial" hacer caso a "una infeliz como Omarosa". Pero agregó: "Esta es una forma de comunicación moderna y sé que los Medios de Noticias Falsas trabajarán horas extras para que incluso la chiflada de Omarosa parezca lo más legítima posible. ¡Lo siento!".Respondiendo a los tuits de Trump en NBC, Manigault dijo: "Creo que es triste que con todo lo que está sucediendo en el país, él se dedique a insultarme a mí y a mi inteligencia". Y agregó: "Este es su patrón con los afroamericanos".El presidente tuiteó posteriormente que Manigault "¡firmó un acuerdo de confidencialidad!".La información sobre las grabaciones está incluida en el libro de Manigault, "Unhinged" ("Desquiciado") que salió a la venta esta semana. Manigault sugirió que todavía hay más por salir a la luz: "Hay muchas cosas corruptas sucediendo en la Casa Blanca y voy a revelar muchas de ellas".Rudy Giuliani, el abogado personal de Trump, la calificó de "ingrata" porque hay que recordar que "Donald Trump fue quien la hizo famosa". "¿Qué clase de malagradecida es esta?", dijo Giuliani en el programa "Fox & Friends" de Fox News.Cuando se le preguntó si la ex asesora presidencial violó la ley, Giuliani dijo: "Ciertamente está violando las regulaciones de seguridad, lo cual pienso tienen peso de ley".El lunes, el vocero de la Casa Blanca Hogan Gidley dijo que no iba a "entrar en un juego de dimes y diretes de quién sabía qué, pero el presidente toma las decisiones".Expertos en seguridad nacional y partidarios del mandatario criticaron a Manigault por estar grabando en secreto conversaciones con altos funcionarios del gobierno.El domingo en el programa "Meet the Press" de la cadena NBC, Manigault dijo que grabó varias conversaciones en secreto estando en la Casa Blanca por su propia protección. Los críticos dijeron que los audios son una seria violación a la ética y la seguridad."¿Quién en su sano juicio piensa que es apropiado grabar en secreto al jefe de despacho de la Casa Blanca estando en la Sala de Crisis?", escribió en Twitter Ronna McDaniel, presidenta del Comité Nacional Republicano.