Inicia juicio vs mujer que abandonó a su hijo en Juárez

Ayer dio inicio el juicio contra una mujer acusada de abandonar a su hijo en Ciudad Juárez, para meses después reportar en El Paso que había sido secuestrado.Ruby Esmeralda González, de 27 años, enfrenta un cargo por abandono y por poner en peligro la integridad física y emocional de un menor.Los hechos ocurrieron el pasado 22 de febrero, cuando González cruzó a México con su hijo de tres años y horas más tarde regresó a El Paso sin él.El menor fue localizado en el Centro de Ciudad Juárez y entregado a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Tras casi cuatro meses de búsqueda, el 3 de junio se comenzaron a difundir fotografías del menor, a quien solo llamaban ‘Luis’ y se encontraba bajo la tutela del DIF estatal.La Policía de El Paso indicó que la mujer, al ver las fotografías de su hijo en los medios, llamó a las autoridades para reportar que había sido secuestrado.Durante el juicio, la defensa de González alegó que la mujer no sabía lo que hacía, ya que aseguran, sufre de bipolaridad y tiene una discapacidad intelectual.Para sustentar el alegato, la defensa presentó el testimonio del psicólogo James Schutte, quien confirmó al jurado que basado en una serie de evaluaciones que él mismo le practicó a la mujer, determinó que González tiene el coeficiente intelectual de un niño de 10 años.“Su coeficiente intelectual es muy bajo, no entiende bien las cosas porque no puede retener información. Ni siquiera puede comprender exactamente por qué esta aquí (en la corte)”, explicó Schutte.Por su parte, la fiscalía trató de demostrar que González estaba fingiendo tener algún tipo de padecimiento mental para tratar de evadir la justicia.“En todo el tiempo que hemos estado aquí (en la corte) no ha tenido ningún arranque ni se ha comportado de mala manera, ella fingió para salir baja en los exámenes que usted le hizo, doctor Schutte”, dijo la fiscal.Pero el psicólogo mencionó que le practicó la a mujer un examen especial para determinar si estaba fingiendo sus padecimientos mentales, pero los resultados indicaron que no era así.“En ocasiones la gente exagera o finge padecimientos, por eso le practiqué un examen especializado y los resultados indican que no miente”, enfatizó.Las abogadas de la defensa también llamaron a declarar a Lorenza Estrada, madrina de González, quien señaló que su ahijada fue diagnosticada con bipolaridad hace 10 años.“Ella vivía conmigo cuando tenía 17 años y le diagnosticaron que era bipolar y por eso ella ya no pudo trabajar, y le mandaban un cheque por discapacidad”, afirmó la mujer.El juicio contra González continua hoy ante la juez Bonnie Rangel, a cargo de la Corte del Distrito 171 del Condado de El Paso.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.