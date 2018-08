Deja impacto positivo venta sin impuestos

En el fin de semana libre de impuestos o ‘Tax Free Weekend’, miles de compradores se aproximaron a los locales del Centro de El Paso para aprovechar ahorros y descuentos en las compras de regreso a clases.Desde el viernes 10 y hasta el domingo 12 de agosto, todos aquellos artículos con precio menor de 100 dólares y en la categoría escolar –que incluían ropa, calzado, útiles escolares y mochilas–, se adquirieron sin el pago de impuestos en la mayoría de las tiendas y negocios locales.Pese a las obras de construcción del ‘Paseo de Las Luces’ en la calle El Paso –la principal vialidad comercial–, el Downtown Management District (DMD) describió el evento como “sumamente positivo para la economía paseña”.Ana Lisa Carreón, directora del departamento de marketing de DMD, estimó que las ventas de este fin de semana superaron a las del año anterior.“Aunque aún no tenemos los números exactos, este tipo de eventos siempre son positivos para la región, especialmente los negocios locales del Centro, el impacto fue muy bueno”, expresó Carreón.Agregó que cada año, durante el ‘Tax Free Weekend’ se esperan más compradores en las tiendas del Centro de El Paso y este fin de semana pasado, no fue una excepción.En cuanto a la demografía de los clientes, los visitantes mexicanos están a la cabeza, conformando un gran porcentaje en la economía de las tiendas y comercios del Centro.“Siempre ha sido así en el Centro, que el comprador mexicano es quien trae más impacto en la economía, y no es secreto que conforman gran parte de los consumidores de la zona”, dijo.Y es que a pesar de la actual paridad entre el peso mexicano y el dólar –a comparación de años anteriores–, las ofertas paseñas no dejan de atraer a los chihuahuenses.Remarcó que la difusión masiva y anticipada del evento, en adición a promociones especiales de los locatarios, incrementaron de forma significativa la asistencia de compradores.Durante los tres días del ‘Tax Free Weekend’, los puentes internacionales de la región lucieron abarrotados, con largas filas para ingresar a los Estados Unidos por El Paso.Desde temprana hora, peatones y vehículos cruzaban la frontera y la mayoría con la intención de aprovechar la promoción aprobada por la Contraloría de Texas y realizar las compras escolares.El ‘Tax Free Weekend’ es una tradición de 19 años en Texas y un ahorro del 8.25 por ciento del impuesto a las ventas que la gente paga todos los días por ropa, zapatos y útiles escolares, siendo estos últimos, los más solicitados, según autoridades estatales.La exención del impuesto puede sonar como una cantidad sin relevancia, pero si se gastan 500 dólares en los útiles de dos o tres niños, el ahorro es de unos 40 dólares, que bien pueden ser invertidos en una comida completa después de las compras.Rafael Salgado, residente de Ciudad Juárez, comentó que venir a efectuar las compras escolares durante el fin de semana sin impuestos, se ha convertido en un ‘quehacer’ de cada año.“Este es como el tercer año que venimos”, compartió. “Estuvimos pendientes para comprarle a los niños las mochilas y los tenis”, dijo.El juarense, quien acudió al Centro cruzando a pie con su familia por el puente internacional Paso del Norte, agregó que consume más en las tiendas locales que en los centros comerciales o grandes almacenes.“Me gusta más el Centro. Venimos, compramos y después vamos a comer pollo o unas hamburguesas, y ya, nos regresamos, pero pues bien cargados”, comentó Salgado.El DMD es uno de los pilares principales en la economía, el desarrollo y el crecimiento del Centro de El Paso.Carreón instó a las personas a no desanimarse por las construcciones en la calle de El Paso, detalló que existe una guía en Internet que apoya con las direcciones y estacionamientos en el Centro.“Funciona para planear en dónde estacionarse y su día completo de compras”, dijo.“Queremos invitar a todo El Paso, al igual que la gente de Ciudad Juárez a venir al Centro, la experiencia de compras aquí es única y no se encuentra en otra parte”, concluyó Carreón.Para más información, puede ingresar a: www.downtonwelpaso.com

