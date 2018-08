Tragedia enluta el primer día de clases

El día de regreso a clases se tornó trágico para el Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD), luego de que una madre de familia muriera atropellada al tratar de evitar que tres niños fueran impactados por un auto.Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:30 de la tarde en el estacionamiento de la escuela primaria Mary N. Tippin, ubicada en el 6445 Bear Ridge, en el Oeste de El Paso.Víctor Araiza, jefe de la Policía de EPISD, comentó que el accidente se registró cuando un adulto mayor estaba saliendo de reversa de un cajón de estacionamiento, sin darse cuenta que estaba a punto de impactar a tres menores.En un intento por proteger a los niños, la víctima comenzó a hacerle señas al conductor, pero éste en lugar de pisar el freno, accidentalmente pisó el acelerador arrollando a la mujer y a los niños.“La madre de familia recibió heridas muy fuertes y murió en el lugar y a los niños los llevaron a un hospital local ya que algunos presentaban lesiones graves”, dijo Araiza.Las identidades de la madre de familia y de los alumnos no fueron reveladas de manera inmediata, sólo se indicó que los tres niños tenían siete años.“En un día que comenzó con tanta esperanza y emoción, con tremenda tristeza confirmo la muerte de uno de nuestros padres: una mamá de Tippin Elementary murió”, señaló el superintendente de EPISD, Juan Cabrera.“Este es un día que nunca anticipas y para el que nunca estás preparado”, agregó.Por su parte una madre de familia que sólo se identificó como Ana, dijo que ella no vio el momento exacto del accidente pero sí escuchó un fuerte golpe y luego gritos.“Yo no estaba viendo cuando la atropellaron, yo sólo escuché como que algo aplastó otra cosa y luego todo fueron gritos de niños y cuando fui a ver qué pasaba la vi a ella debajo del auto llena de sangre”, relató.Aún notablemente nerviosa la mujer contó que al lado de la madre de familia, ella pudo ver a dos de los tres niños golpeados y tirados en el piso.“Ellos (los niños) también tenían golpes, pero la mujer estaba sangrando demasiado, era mucha sangre”, reiteró.La testigo aseguró que la enfermera de la escuela salió a brindarle los primeros auxilios a la mujer, mientras que otro padre de familia ayudaba a los niños.“La enfermera quiso revivir a la mujer, pero ella ya se había ido, estaba muerta”, explicó.Ana aseguró que lo que ocurrió se trató de un trágico accidente, ya que todo pasó en el estacionamiento del plantel, justo a la hora de salida.“No fue porque alguien haya ido muy recio en la calle, fue en el estacionamiento donde la gente no va a más de cinco millas por hora. Fue un muy lamentable accidente, nadie tiene la culpa”, indicó.El jefe de la Policía de EPISD explicó que el conductor del auto que atropelló a la mujer y a los tres niños, se encuentra en custodia de las autoridades.“El hombre está detenido, pero no puedo dar muchos detalles sobre su identidad o los cargos que podría enfrentar porque la investigación sigue abierta”, dijo Araiza.Por su parte EPISD a través de un comunicado de prensa lamentó lo sucedido y ofreció sus condolencias y apoyo a los afectados.“Estamos profundamente tristes por la muerte de un padre de familia en un trágico accidente”, señalaron.El Distrito agregó que consejeros de EPISD estarán hoy en las instalaciones de la primaria ofreciendo apoyo a los estudiantes y padres de familia que lo necesiten.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.