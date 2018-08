Conducir moto no es un juego'

[email protected]

Luego de los dos más recientes accidentes fatales, la semana pasada, en donde se vieron involucradas motocicletas, un club paseño de fanáticos de este medio de transporte pidió a los “bikers” ser responsables a la hora de conducir y tomar en serio su propia seguridad.“Conducir en moto no es juego, hay que ser responsables por uno mismo y también por la demás gente que va en el camino”, dijo Lonnie Opp, miembro de club de motociclistas Azazel.Opp comentó que antes de arriesgarse a conducir una motocicleta es importante tomar las clases necesarias para saber como controlar el vehículo, ya que no todo es solo conducir hacia delante.“Cuando operas una motocicleta tienes que tener conocimientos básicos sobre motos para saber desde como encenderla, como colocar tu cuerpo, frenar, como vigilar los autos de alrededor no se trata conducir y ya”, explicó.En lo que va del presento año, en El Paso se han registrado siete fatalidades en motocicletas, mientras que en 2017 se tuvo un total de 16 decesos.Aunque existe una campaña del Departamento de Transporte de Texas (TXDOT) llamada “Mira dos veces” para concientizar a los automovilistas sobre el respeto a los motociclistas, Opp considera que en gran parte de los accidentes es el mismo motociclista quien actuó de manera negligente.“Muchas veces nos emocionamos y vamos más arriba del limite de velocidad, tengo que admitir que alguna vez lo hice pero obviamente no es recomendable. Tenemos que ser responsables”, comentó.Aseguró que en ocasiones los conductores no toman en cuenta a las motocicletas y tan distraídos en su celular, con la música o simplemente pensando otras cosas.“A los conductores de cuatro y 18 ruedas a veces no les importa que haya una moto o ni siquiera se percatan de estamos ahí y nos cortan el paso o se nos pegan mucho sin ponerse a pensar que nosotros no tenemos protección más que lo que traemos puesto”, enfatizó.Durante la campaña “Mira dos veces” Mónica O’Kane de TXDOT mencionó que los conductores están educados para evitar accidentes con otro automóvil pero no para evitar accidentes con motociclistas.“Nunca pensamos en los motociclistas, solo buscamos a otros carros y no nos damos cuenta que si llegamos a chocar con una moto ellos la llevan de perder porque no están igual de protegidos que nosotros dentro del carro”, indicó.Opp señaló que las leyes de Texas no obligan a los motociclistas a usar casco de protección por lo que es común verlos circulando por las calles sin portar uno.“En Texas no es obligatorio, pero lo mas recomendable es hacerlo porque te puede salvar la vida en un accidente, ya que como lo dije antes nuestra única protección es lo que llevamos puesto en ese momento”, enfatizó.Lo cual fue confirmado por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), que señaló que desde el 2009 entró en vigor una ley que establece que los motociclistas no están obligados a portar caso de seguridad, siempre y cuando tengan un plan de servicios médicos.“Antes se les pedía a los motociclistas tener un seguro médico me por lo menos 10 mil dólares para ser elegible para esta excepción. La nueva ley solo establece que la persona mayor de 21 años tiene que tener un seguro médico”, indicó.Con esta ley se prohíbe a los elementos policiacos infraccionar a los motociclistas por no portar un caso de seguridad, pero Opp considera que portar uno podría salvarles la vida en caso de un accidente.Para mayor seguridad de los motociclistas además del casco Opp recomienda utilizar pantalones, camisas de manga larga, botas que lleguen arriba del tobillo, guantes completos y protección para los ojos como lentes especiales.“Hay que traer el equipo necesario para estar los más seguros posibles, pero sobre todo no olviden estar vigilantes a la hora de andar en las calles y poner atención a todos los autos de alrededor por si ellos no los ven ustedes a ellos si”, dijo.Opp pidió a sus compañeros motociclistas tomar las cosas con responsabilidad y no ver a sus motocicletas como un juguete con el que pueden tener un momento de adrenalina.“Mi recomendación más importante es denle tranquilos y disfruten el viaje no hay que ir a un millón de millas por hora para divertirse”, aseguró.De acuerdo con TXDOT el año pasado en Texas hubo un total de 8 mil 726 accidentes de motociclistas, donde 2 mil 101 resultaron gravemente lesionados y 501 fallecieron.