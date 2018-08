Los Ángeles, Ca.— En el Valle de los Silicones surgió una compañía que opera como gasolinera móvil, empleando “técnicos de campo” para llenar el tanque a los vehículos cuando no hay nadie al volante. La empresa, Yoshi, forma parte de la reciente generación de start-ups dedicadas a entregar gasolina que se anuncian como “Uber para gasolina”. Los miembros de Yoshi pagan una cuota mensual de 20 dólares, más el precio del combustible.Yoshi está apostándole a la idea de que en Estados Unidos existen millones de profesionistas urbanos cuyas apretadas agendas y dinero extra los convierten en candidatos idóneos para delegar una tarea relacionada con poseer automóvil desde que éste se inventó.La compañía aspira a ser algo más que un servicio para los ricos, llegando en un momento cuando empresas como Uber, Amazon.com y Netflix están intentando aprovechar el atractivo de la conveniencia.En el curso de los últimos 12 meses, la compañía se ha expandido de tres ciudades en Estados Unidos a 16, entre ellas Boston, Chicago, Atlanta, Houston, Los Ángeles y Washington, D.C.Yoshi, que en la Costa Oeste compite con otras empresas de reparto de gasolina, tiene que convencer a sus clientes potenciales de que vale la pena la suscripción, sobre todo en ciudades con amplio servicio de transporte público.No a todas las personas les agrada la idea de que start-ups sin experiencia trasladen tanques de líquido inflamable, si bien Yoshi asegura que sus tanques de gasolina –mismos que caben en la caja de la flotilla de camionetas pick up de la compañía– acatan las leyes locales y cuentan con certificación del Departamento de Transporte de Estados Unidos.“Algunas de las empresas están usando tanques de mil galones” (3 mil 800 litros), dijo al periódico Guardian Greg Andersen, jefe divisional en la oficina estatal de bomberos de California. “Si van a entrar al estacionamiento subterráneo de un edificio alto, eso representa una inquietud mayor”.Los técnicos de campo de Yoshi entregan gasolina en estacionamiento y en edificio altos cuando es necesario. Su compañía señala que los técnicos estar certificados para manejar substancias peligrosas y que en tres años de operaciones no han tenido un solo derrame.Los técnicos de campo se comunican con los clientes mediante “smartphone”, portando una herramienta que les permite abrir las puertas del tanque incluso cuando están cerradas.La industria está tomando nota. El surgimiento de servicios de traslado y de compartir vehículos está dando pie entre los consumidores a una reevaluación a fondo sobre el significado de poseer un vehículo, dicen expertos, cambio que está obligando a las empresas automotrices a hacer concesiones. Algunas de dichas concesiones –como ofrecer 24 horas al día que alguien más se encargue del mantenimiento– se parecen mucho a Yochi.“La conveniencia está volviéndose un estilo de vida”, dijo Alistair Weaver, editor del sitio automotriz Edmunds.com

