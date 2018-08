Miles de estudiantes de educación preescolar, primaria, media y preuniversitaria regresarán a clases este lunes 13 de agosto, por lo que las autoridades piden a los padres de familia que tomen precauciones ante el incremento de tráfico.“Es tiempo de regreso a clases, y eso significa que habrá muchos niños fuera. Por favor presten atención y desaceleren en las zonas escolares”, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso (EPCSO).El Departamento de Policía de EPISD y el Departamento de Transporte de Texas trabajan en conjunto para recordar a los guiadores que extremen cuidado en las zonas escolares de cara al primer día de clases.“Estamos orgullosos de nuestra alianza con EPISD y sus efectivos esfuerzos para la seguridad en el tráfico”, dijo por su parte Jennifer Wright, vocera de TxDOT.“Hay que poner atención en el camino, apagar los teléfonos celulares y poner atención a los autobuses escolares y los niños”, agregó Wright.La funcionaria pidió a los padres de familia conversar con sus hijos sobre la seguridad respecto al tráfico vehicular, el utilizar las intersecciones para cruzar las calles, y hacer contacto visual con los conductores antes de cruzar una calle.Tan sólo el Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) cuenta con un aproximado de 63 mil estudiantes en sus 92 campus, y a la par del Distrito Escolar Independiente de Clint (CISD) con 9 mil 900 estudiantes y 13 campus, iniciarán un nuevo ciclo académico hoy lunes.Del mismo modo en las escuelas pertenecientes al sistema escolar católico de El Paso, tales como la Loretto Academy, Cathedral High School, Father Yermo, Saint Matthew, Saint Pius X y otras, las clases reinician este 13 de agosto.En tanto el regreso a clases en el Distrito Escolar Independiente de Ysleta (YISD), y en el Distrito Escolar Independiente de Canutillo (CISD) será hasta el 27 de agosto.El inicio del nuevo ciclo escolar en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y El Paso Community College se ha fijado para el 27 de agosto.Cabe mencionar que los planteles del Distrito Escolar Independiente de Socorro (SISD), con más de 45 mil estudiantes, iniciaron clases la semana pasada, de acuerdo a su plan de estudios.SISD cuenta con la mayor tendencia de crecimiento debido a la expansión de la zona urbana en el Este de El Paso.El fin de semana sin impuestos que se lleva a cabo en Texas, tuvo gran respuesta de los compradores en los almacenes comerciales de la localidad.“Lo bueno de todo es que me dieron opciones del color del uniforme de mi hija, porque ya solamente encontré camisas polo color blanco y pocas tallas en pantalones”, dijo Elizabeth Martínez, madre de familia.De acuerdo a la lista de útiles de la escuela Coldwell, los estudiantes pueden vestir camisas de color blanco, gris o púrpura, zapatos tenis y pantalones de mezclilla blanco.“Quizá me arrepiento un poco de no haber venido antes y dejar las compras hasta el domingo, ahora todo está un poco escogido”, dijo la madre de familia.Los planteles educativos de EPISD piden a los padres de familia considerar que recibirán a los estudiantes a las 7:45 a.m., y a estar alertas respecto a las rutas de camiones escolares, mismos que se pueden monitorear por medio del sitio www.episd.org

