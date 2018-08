En Austin, lanzan cerveza en honor a Beto O'Rourke

Una cervecería del Norte de Austin incursionará en la política con el lanzamiento de su nueva cerveza de temporada: Beto, una cerveza clara que los cerveceros esperan que inspire a la gente a acudir a las urnas en noviembre para votar en las elecciones de mitad de período, de acuerdo con un reporte en el sitio web Austin360.com.Circle Brewing hará el debut de la cerveza Beto el 18 de agosto en una fiesta donde usted podrá registrarse para votar. La cerveza hace referencia a Beto O’Rourke, el demócrata que se enfrenta al titular republicano Ted Cruz, por un escaño en el Senado de Estados Unidos. O’Rourke se ha dado a notar con su poco convencional campaña, visitando los 254 condados de Texas y ofreciendo una mirada casi libre de restricciones sobre su vida por medio de Facebook Live y otras herramientas en las redes sociales.Aunque Circle apoya la campaña de O’Rourke, la cervecería quiere poner muy en claro a sus fans que ellos no tienen por qué hacerlo. Lo importante es que se participe de manera política votando en las próximas elecciones.“Nuestra meta (con la cerveza Beto) no es ofrecer alguna especie de ventaja política, sino crear un puente para cerrar la brecha en un clima político que cada vez se torna más virulento y hostil”, dijo el cofundador de Circle, Ben Sabel, en un comunicado de prensa. “Nosotros creemos que la mejor manera de hacerlo es tomar una postura positiva y abierta para discutir las más apremiantes cuestiones políticas, y más importante aún, instar a los habitantes de Austin y a los texanos a participar en la democracia votando por aquello en lo que ellos creen que es mejor”.Una vez que la cerveza Beto sea lanzada a mediados de agosto, permanecerá a la venta en Austin y San Antonio hasta las elecciones de mitad de período del próximo 6 de noviembre. La cerveza clara tiene prominentes notas florales gracias a la contribución de los lúpulos Ekuanot y Cascade y tres tipos de maltas.Una porción de las ganancias de la fiesta de lanzamiento de la cerveza Beto el 18 de agosto será donada a RAICES, un grupo no lucrativo que ha sido importante en ayudar a las familias inmigrantes que han sido separadas en la frontera.La campaña de O’Rourke no acepta donaciones monetarias de las empresas, por lo que Circle Brewing no apoya al candidato en un sentido financiero, de acuerdo con el comunicado de prensa. La cervecería y su nueva cerveza Beto tampoco están afiliadas a O’Rourke.La decisión de Circle de nombrar la cerveza en honor al candidato por el Senado federal bien podría ser la más valiente manifestación política hecha por una cervecería de Texas. Sin embargo, varias cervecerías han fungido como anfitrionas de eventos para recaudar fondos, por lo regular llamados Beers for Beto (Cervezas para Beto), en sus bares. St. Elmo Brewing en el Sur de Austin y el Brewtorium Brewery & Kitchen en el Airport Boulevard han sido algunas de las ubicaciones donde se han realizado este tipo de eventos.El verano pasado, Friends & Allies Brewing lanzó una cerveza llamada Impeach Peach Saison (un juego de palabras en inglés que hacen referencia al proceso de destitución de un presidente) con una ilustración en su etiqueta –un durazno cuyas hojas se asemejan a los más reconocidos peinados en el mundo occidental– que sirvió como una clara burla hacia presidente Donald Trump.La organización que representa a las cervecerías de Texas, el Gremio de Cerveceros Artesanales de Texas, lanzó un Comité de Acción Política, CraftPAC, a comienzos de este año para dar apoyo a legislaciones, candidatos legislativos y otras iniciativas políticas que según los líderes del gremio beneficiarían al continuo crecimiento de dicha industria.

