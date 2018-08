[email protected]

Bajo la administración de Donald Trump, se ha atorado el trámite de ciudadanía para miles de residentes legales en el estado de Texas y particularmente en El Paso, donde la espera para naturalizarse va de 7.5 meses hasta dos años.Los datos más recientes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) señalan que a finales de marzo había 103 mil 300 aplicaciones rezagadas en el estado, frente a apenas 30 mil 500 el mismo mes de 2014.“En mi caso yo ya no quise esperar, he visto casos muy graves de personas que pensaban que no les pasaría nada siendo residentes, y que han terminado deportadas y separadas de sus familias”, dijo Carlos Ortega, quien optó por la naturalización después de convertirse en residente en el año 2012.Abogados atribuyen el retraso a un cambio en las prioridades de la agencia, que ha aumentado el número de solicitudes de residencia por parte de inmigrantes que temen ser deportados.También existe un mayor escrutinio al que se someten las peticiones de naturalización, de acuerdo con las políticas que marcó la administración Trump. La Casa Blanca ahora busca negar la ciudadanía a quienes hayan recibido algún tipo de apoyo social del Gobierno, como estampillas de comida u otros subsidios.Ortega cumplió a tiempo con sus requisitos, obtuvo la asesoría de un abogado migratorio, y tras más de un año de espera por fin asistirá a la ceremonia de juramentación esta semana entrante en el Coliseo de El Paso.“Empecé a preocuparme porque no me llegaba el aviso de ir a la ceremonia, sobre todo después de aprobar mi entrevista en febrero pasado, lo de menos fue cuando apenas me avisaron con una semana de anticipación”, sostuvo el residente de El Paso.El retraso se viene cargando desde el 2016, cuando miles de residentes buscaron naturalizarse para votar en la controvertida elección presidencial, y se agravó en los dos primeros años del gobierno de Trump ante la incertidumbre de poder ser deportados al no ser ciudadanos.La carga de trabajo en las oficinas federales, debido al incremento en solicitudes de naturalización, puede ser de 7.5 meses hasta 2 años si el trámite se realiza en El Paso, Texas, de acuerdo a datos proporcionados por USCIS.Situaciones parecidas se perciben en otras demarcaciones, hecho que contrasta con la forma y tiempo en que estos procesos se llevaban a cabo en el pasado.“La desaceleración en el procesamiento y adjudicación de todas las aplicaciones manejadas por el USCIS parece ser general”, dijo el abogado Carlos Armendáriz, especialista en migración.“Dado que los números de las solicitudes en los últimos años fueron más altos, la demora parece ser voluntaria, es decir, que las estadísticas muestran que la cantidad de solicitudes procesadas es más baja, aunque el USCIS debería estar trabajando más para mantenerse al día con el aumento de las presentaciones”, afirmó el abogado.Armendáriz destacó que incluso el financiamiento del USCIS proviene de los pagos que hacen los interesados en realizar algún trámite, por lo que los recortes de personal no tienen gran efecto en la agencia federal.“Es injusto para los inmigrantes respetuosos de la ley, quienes pagan altas tarifas en sus solicitudes, que vean cómo se retrasan las respuestas a sus trámites a razón de varios meses o años”, dijo el abogado especializado en migración.Por ejemplo, el USCIS maneja tiempos de trámites para naturalización de hasta 19 meses en Houston y San Antonio, 18.5 meses en Dallas y Harlingen en Texas.En tanto, en Atlanta, Georgia el tiempo de procesamiento rebasa los 21 meses, en Nueva York, 21 meses y medio, 22 meses en Los Ángeles, California.“Después de más de dos años de retraso, aconsejamos a los clientes que presenten una demanda contra funcionarios de USCIS llamada Writ of Mandamus. Eso siempre obtiene la aplicación adjudicada de inmediato”, afirmó el abogado Armendáriz.