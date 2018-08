Washington– El Gobierno de Trump podría, muy posiblemente, desperdiciar miles de millones de dólares en un muro fronterizo porque no consideró factores como las variaciones del terreno y la propiedad de la tierra a lo largo de la frontera sudoeste, según un nuevo informe.El informe, realizado por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, descubrió que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la agencia responsable de la construcción del muro, no tomó en cuenta el costo de construcción a lo largo de cada segmento de la frontera, que puede variar dependiendo de factores como la topografía y la propiedad de la tierra.El informe también encontró que la agencia seleccionó sitios para colocar barreras sin considerar si eran necesarios para prevenir los cruces ilegales en la frontera.“Sin una evaluación de costos, como corresponde según las principales prácticas para la toma de decisiones de capital, la CBP no cuenta con la información suficiente para dar prioridad a ciertos sitios a fin de hacer uso de sus recursos de la forma más rentable”, advierte el informe.Además, el informe agrega que el Departamento de Seguridad Nacional “enfrenta un mayor riesgo de que el Programa del Sistema de Muro Fronterizo cueste más de lo proyectado, tome más tiempo del planeado o no funcione completamente como se esperaba”.El informe otorga fundamentos a aquellos en el Congreso que se oponen al muro.“Este informe expone lo que hemos sospechado que pasaría durante más de un año”, comentó el representante demócrata de Misisipi Bennie Thompson, miembro destacado del Comité de Seguridad de la Cámara de Representantes.“El Gobierno de Trump, obsesionado con las promesas de campaña sin importar el costo ni las consecuencias, está acelerando la construcción del muro fronterizo totalmente innecesario del presidente”, afirmó.Thompson, junto con el representante demócrata de Texas, Filemón Vela, solicitó el informe.“El informe demuestra lo que ya sabíamos: el Gobierno de Trump no sopesó en absoluto la construcción de este muro más allá de cómo se vería en las noticias”, comentó Vela.Katie Waldman, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, manifestó que el muro fronterizo era necesario.“Se ha comprobado que los muros son extremadamente eficaces para impedir los ingresos ilegales y el contrabando de drogas a los Estados Unidos”, comentó.“Las prioridades iniciales para desarrollar barreras en cada ubicación o segmento se basaron en la evaluación operativa de prioridades, incluyendo los riesgos y amenazas actuales, seguida de un análisis de recursos en el que se consideró el costo”, agregó.Poco después de asumir la Presidencia, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruía la construcción de un muro fronterizo, una de sus principales promesas de campaña.En octubre pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dio a conocer varios prototipos de muros fronterizos cerca de San Diego, en un acto que la agencia llamó el primer paso para llevar a cabo el plan de Trump de construir una barrera a lo largo de algunos segmentos de la frontera de casi 3,218 kilómetros que Estados Unidos comparte con México.Los funcionarios han estado probando los prototipos con diversos métodos para tratar de escalarlos y traspasarlos. Hasta ahora, los prototipos representan la única construcción de un muro fronterizo. El Congreso todavía tiene que otorgar los recursos para construir el muro previsto por Trump.En cambio, los legisladores suministraron fondos para reparar las barreras existentes y construir unos 53 kilómetros de bardas nuevas, incluido el valle del río Grande, en el sur de Texas.Trump ha amenazado con paralizar el gobierno si el Congreso no otorga los fondos para el muro.

