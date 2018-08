Incendios convierten California en un infierno

Los Ángeles, Ca.— Desde hace un mes, California no ha dejado de arder. El Departamento Forestal y de Protección Contra Incendios de California (Cal Fire) registró desde el lunes el incendio más devastador en la historia del estado. “Este es uno de esos récords que no quisieras ver”, dijo al diario Los Angeles Times el subdirector de Cal Fire, Scott McLean.El fuego, conocido como ‘Mendocino Complex’, tiene dos focos (‘Ranch’ y ‘River’) que todavía no han llegado a unirse. Desde el 27 de julio, arden en torno al lago Clear Lake, a unos 200 kilómetros de San Francisco y han arrasado más de 124 mil hectáreas de terreno. Cerca de 4 mil agentes combaten las llamas desde entonces y han logrado controlarlo al 60 por ciento.Las autoridades están alarmadas por el rápido crecimiento del fuego. Incluso de noche, cuando las llamas son menos agresivas, ‘Mendocino Complex’ continúa devorando terreno de los condados de Mendocino, Lake y Colusa, propagándose a zonas más remotas.Los bomberos de California trabajan para extinguir unos dieciocho fuegos activos en todo el estado, que han arrasado unas 230 mil hectáreas. El segundo más destructivo de la temporada estival, ‘Carr’, se ha cobrado ocho víctimas mortales hasta la fecha, civiles o efectivos de los servicios de emergencia que luchaban contra las llamas. Está contenido al 51%, tras arrasar 1 mil 600 edificios y más de 73 mil 400 hectáreas.El fuego devora los terrenos forestales de California cada verano, pero cuatro de los cinco incendios más violentos de la historia del estado se han dado en los últimos seis años. Los expertos achacan este dato preocupante a la combinación de la sequía y las altas temperaturas, e instan a los ciudadanos a hacer frente a una nueva realidad climática que traerá desafíos en los próximos años.

