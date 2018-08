Crimen de la Semana: Rastrean a ladrones de dos hoteles

Dos hoteles fueron robados con violencia por un par de hombres en el Westside.Los sospechosos fueron grabados en cámaras de seguridad y los detectives de la Policía de El Paso solicitan la ayuda del público para identificar a estos ladrones violentos, como parte del programa ‘Crimen de la Semana’ de Crime Stoppers.El primer atraco tuvo lugar el viernes 20 de julio de 2018, a las 4:20 a.m., en el ‘Sleep Inn’ ubicado en 953 Sunland Park Drive. Los dos sospechosos se abrieron paso por el vestíbulo forzando una puerta abierta.Uno de los hombres estaba armado con un cuchillo y el otro con un rifle. A punta de pistola llevaron a un área detrás de recepción a un empleado del hotel y a un huésped que estaba en el vestíbulo; ahí les exigieron el dinero del negocio.Durante el robo, el sospechoso con el rifle golpeó al empleado en la frente con el cañón del arma.Los sospechosos se llevaron un teléfono celular del huésped y huyeron de la escena con una cantidad no revelada de dinero.El siguiente robo fue en la mañana del domingo 29 de julio a las 3:00 a.m., en el ‘Hampton Inn’ ubicado en 6411 N. Desert Blvd. Los sospechosos se abrieron paso por el vestíbulo, pero esta vez armados con revólveres.Uno golpeó al empleado con el arma y exigió dinero del negocio. Durante este tiempo, dos huéspedes entraron y también se les ordenó permanecer en la zona de recepción.Los ladrones exigieron las carteras a los huéspedes y uno de los delincuentes también golpeó a un huésped con la pistola. Después huyeron de la escena con una cantidad de dinero no revelada.Los sospechosos son descritos como hispanos, en sus veintes. Uno mide aproximadamente 5 pies 7 pulgadas (1.70 metros) de altura, el otro 5 pies 10 pulgadas (1.78 metros). Ambos se cubren la cara con pañuelos negros. Uno portaba un sombrero de camuflaje marrón, una camiseta azul de manga larga, pantalones y guantes negros.El segundo sospechoso llevaba una gorra de beisbol azul, con un logo blanco, una camiseta negra con el diseño de una mujer y la leyenda ‘Fly Society’, jeans negros y guantes rojos.Se solicita a quien tenga información sobre la identidad de estos ladrones violentos que llame inmediatamente a Crime Stoppers de El Paso al teléfono 566-8477 (TIPS), o en línea en www.crimestoppersofelpaso.orgPermanecerá en el anonimato y, si su sugerencia conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.