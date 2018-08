San Juan— El Gobierno de Puerto Rico ha reconocido de manera silenciosa, en un informe publicado en línea, que muy probablemente más de 1,400 personas hayan muerto a causa de los efectos del huracán María: una cifra que es más de veinte veces el saldo oficial.El huracán María atravesó la isla el 20 de septiembre de 2017, dejó sin energía eléctrica a la mayoría de la población e inicialmente mató a una decena de personas aproximadamente. El conteo oficial del Gobierno finalmente se elevó a 64, a medida que más gente iba falleciendo a causa de suicidios, falta de atención médica y otros factores. El número no ha cambiado a pesar de varias evaluaciones académicas que afirman que los certificados oficiales de defunción ni siquiera se aproximan al saldo mortal causado por la tormenta.No obstante, en el borrador de un informe al Congreso estadounidense para solicitar 139 mil millones de dólares en fondos para recuperación, programado para darse a conocer oficialmente el jueves 9 de agosto, el Gobierno puertorriqueño reconoce que en los últimos cuatro meses de 2017 murieron 1,427 personas más en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las cifras provienen de estadísticas del registro de fallecimientos que fue publicado en junio, pero que nunca fueron reconocidas públicamente por funcionarios de la isla.“Aunque la cifra oficial de muertos del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico fue inicialmente de 64, el saldo al parecer es mucho más alto”, dice el informe titulado Transformación e innovación a raíz de la devastación.En otra sección, afirma: “De acuerdo con los informes iniciales, se perdieron 64 vidas. El cálculo fue posteriormente reconsiderado en 1427”.El Gobierno fue ampliamente criticado por hacer un conteo demasiado bajo de las personas que murieron en la isla mientras la falta de energía eléctrica se extendía durante meses, lo que hizo que la cantidad de muertes por causas como la diabetes y septicemia se disparara. Muchas personas murieron por la falta de acceso a hospitales o debido a que no había electricidad para que funcionaran los respiradores artificiales.Después de que un análisis de The New York Times mostrara en diciembre que incluso los datos preliminares del Registro Demográfico de Puerto Rico indicaban que las muertes relacionadas con el huracán se podrían haber elevado a 1,052, el gobernador Ricardo Rosselló encargó un estudio a la escuela de Salud Pública de la Universidad George Washington. Se espera que el informe sea dado a conocer este mes.“Definitivamente reconocemos que es un cálculo realista”, dijo Pedro Cerame, director de Comunicación de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, sobre las cifras que figuran en el informe al Congreso.

