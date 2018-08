Extienden en Tornillo detención de menores

Tornillo— El centro de detención para menores inmigrantes indocumentados en este puerto fronterizo del Oeste de Texas permanecerá abierto otro mes, confirmaron funcionarios federales y estatales el viernes.El anuncio coincidió con la visita que representantes estatales y miembros del Caucus Legislativo Mexicoamericano en Texas (MALCTX) realizaron al albergue compuesto por tiendas de campaña.La instalación –que causó repudio nacional– fue erigida en junio y originalmente estaba programada para cerrar en julio, pero los funcionarios federales extendieron el contrato con su proveedor de servicios un mes más: para agosto.Un vocero de la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) dijo que las instalaciones ahora estarán en funcionamiento hasta el 13 de septiembre.El centro de detención alberga menores no acompañados que cruzaron la frontera ilegalmente.“El HHS continuará evaluando la necesidad de este refugio temporal en el puerto de entrada terrestre de Tornillo, Texas, de acuerdo con la necesidad proyectada de camas y la capacidad actual del programa”, dijo el vocero en un comunicado de prensa.Mary González, César Blanco, representantes estatales de El Paso; Ina Minjarez y Diego Bernalof, de San Antonio; Eddie Rodríguez y Gina Hinojosa, representantes estatales de Austin, informaron que la visita fue para volver a traer a la mesa el tema de la inmigración y la separación familiar bajo la política de ‘tolerancia cero’ de la administración del presidente Donald Trump.De acuerdo con la información de los estatales, aproximadamente 570 niños a nivel nacional aún continúan separados de sus familias y bajo resguardo del Gobierno federal.Los funcionarios recorrieron las instalaciones en compañía del director de la compañía a cargo del campamento: BCFS. Comentaron que tuvieron interacción y conocieron la forma de vida de los poco más de 170 menores que aún residen ahí.“Están bien, pudimos darnos cuenta de que están en buenas condiciones, e incluso tuve la oportunidad de preguntarles si los estaban tratando bien, a lo que me contestaron que sí. Sin embargo, esto no deja de ser un centro de detención infantil”, dijo Blanco.Declaró que las edades de los menores que permanecen ahí oscilan entre los 14 y 17 años y son adolescentes que llegaron a los Estados Unidos sin compañía, denominados por autoridades de Inmigración con las siglas UAC, ‘Unaccompanied Children’.“Menores que fueron separados de sus padres en la frontera ya no están aquí, tampoco niñas, únicamente muchachos que llegaron solos”, comentó.Confirman extensiónLos representantes confirmaron que el centro continuará en operación por lo menos un mes más.La Oficina de Reasentamiento de Refugiados de HHS monitorea continuamente la capacidad disponible para albergar a los menores que llegan a la frontera solos y son remitidos a HHS para que sean atendidos por funcionarios de Inmigración, así como la información recibida de los socios interinstitucionales para informar cualquier futuro, decisiones o acciones, se agrega.Los representantes estatales informaron que el director de BCFS no sabe si seguirá con el contrato o se pasará la asignación a otro prestador de servicios.Con un rostro de inconformidad, los representantes señalaron al Gobierno federal de tomar las instalaciones del puente internacional Marcelino Serna con la intención de disminuir el poder del Estado de Texas sobre asuntos migratorios.“Tantos lugares en mejores condiciones, pero fue Tornillo lo que se decidió… como es un complejo federal, privan al Estado de que pueda interferir o supervisar lo que sucede ahí”, dijo González.Agregó que todos los niños cuentan con familia o patrocinadores esperándolos alrededor del país y lo único que impide que los menores se reúnan con sus familiares, es la carencia del Gobierno de manejar y verificar los antecedentes de cada uno de ellos.“Está claro que somos el único país en el mundo que pone a niños en la cárcel por su situación migratoria, esto ya no puede seguir pasando. Seguiremos trabajando y supervisando los movimientos de la administración asegurando el bienestar de las familias y niños”, concluyó González.

