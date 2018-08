Reiteran 7 cadenas perpetuas a asesino transfronterizo

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito negó retirar las siete cadenas perpetuas contra Samuel Velasco Gurrola, quien el año pasado fue declarado culpable de un múltiple homicidio ocurrido en Ciudad Juárez en 2008.En el múltiple homicidio planeado por Velasco Gurrola fallecieron el abogado juarense Francisco Sagredo Villarreal, Ruth Sagredo Escobedo, Cynthia Sagredo Escobedo y Roberto Martínez.Tras varios días de juicio, en octubre de 2016 Velasco Gurrola fue encontrado culpable de tres cargos de conspiración para cometer un homicidio en otro país y cuatro más por contratar a una persona para cometer un asesinato. Fue sentenciado en marzo de 2017 a siete cadenas perpetuas por el juez federal David Briones.Pero tras recibir su condena el hombre interpuso una apelación para que le fueran retiradas las siete condenas en su contra, ya que aseguraba que la Fiscalía incluyó en este caso su historial criminal. Ya que el hombre era acusado de ser el líder de una banda de narcotraficantes, donde operaba junto con sus hermanos. Además aseguró que la Fiscalía hizo especial énfasis en un cargo de agresión sexual contra una menor de edad.Durante el juicio de Velasco Gurrola se comentó que el hombre había planeado el homicidio de su aún esposa, para evitar que ella testificara que presuntamente él había abusado sexualmente de su hijastra de cuatro años.El cargo de agresión sexual contra Velasco Gurrola fue desechado por la Fiscalía del Condado de El Paso en 2009.En su apelación Velasco Gurrola alegó que la Fiscalía no debió haber presentado las fotografías de la autopsia de dos de las víctimas, ni tampoco el testimonio del médico forense que las realizó.Pero la Fiscalía aseguró que presentaron esa evidencia para demostrar que Velasco Gurrola intentó que las muertes parecieran como ordenadas por el crimen organizado.Luego de escuchar los alegatos de ambas partes el pasado 2 de agosto, la Corte de Apelaciones decidió no concederle a Velasco la apelación reiterando que el hombre tendrá que cumplir sus siete cadenas perpetuas.A pesar de que Velasco Gurrola también intentó que la Corte de Apelaciones le quitara la orden de pagar una restitución a las familias afectadas, esa petición también fue denegada y el hombre deberá pagar poco más de 1.5 millones de dólares como compensación.Hace 10 años Velasco Gurrola junto con sus hermanos Emmanuel y Dalia planearon el homicidio de su esposa para que no testificara en el caso de abuso sexual en su contra.Para lograr su objetivo ideó y ordenó también la ejecución de su cuñada y su suegro para obligar a Ruth a ir a Ciudad Juárez a los funerales y así poder asesinarla.Velasco Gurrola contrató como “sicario” a Alan García, de 21 años, ya que tenía antecedentes penales por carjacking y le ofreció 150 mil dólares que el padre de Sagredo tenía en una caja fuerte en su casa.Una semana después Alan y dos amigos robacarros, acribillaron a Sagredo Villarreal y cumplieron con la primera parte del plan.Tras matar al padre de Ruth, Velasco Gurrola, sus hermanos y los sicarios se reunieron para planificar la ejecución de la mujer que desde el principio fue el objetivo principal, por este motivo Dalia le mostró a Alan fotografías de Ruth.El plan de Velasco Gurrola no salió como lo había planeado, ya que durante el funeral de Sagredo Villarreal, en la misma funeraria estaban velando a dos policías de Juárez por lo que fue imposible matar a Ruth.Por lo que Velasco Gurrola dio la orden de matar a Cynthia, quien fue abatida a tiros a las afueras de un hotel propiedad de la familia Sagredo, un mes después de la muerte de su padre.Finalmente, el 22 de noviembre de 2008 cuando Ruth y Martínez iban camino al panteón para sepultar a Cynthia, una camioneta los atacó a tiros, culminando así el plan de los hermanos Velasco.Los hermanos de Velasco Gurrola, Dalia y Emmanuel, también fueron condenados por su participación en el múltiple homicidio.Luego de que ambos se declararan culpables, Emmanuel fue sentenciado a cadena perpetua, mientras que Dalia fue condenada a 15 años de prisión. Otra hermana de ellos, Mónica, quien presuntamente pertenecía a la misma organización criminal, sigue prófuga.

