Pide activista revocar mandato del alcalde

Un activista a favor de los espacios naturales busca la revocación del mandato del alcalde de El Paso, Dee Margo.Zachary González, un senderista residente del lado Oeste, justifica su solicitud bajo el argumento de que Margo no ha dejado que él y otros ecologistas expresen sus inquietudes sobre la preservación del Lost Dog Trail (Sendero del Perro Perdido) en reuniones de Cabildo.“Cuando es tiempo de hablar sobre el tema, en el Concilio de El Paso, el alcalde no nos permite opinar a pesar de que el asunto ha crecido en interés en la opinión pública, incluyendo a vecinos del sendero”, dijo González en entrevista con El Diario.El ciudadano envió el jueves una carta a la Secretaría de la Ciudad notificando su intención de someter a votación la remoción del alcalde; ayer viernes hizo cambios a la solicitud inicial.“Ahora tengo 60 días para recopilar 7 mil firmas de ciudadanos que apoyan la remoción de Margo, una vez validadas por la Secretaría de la Ciudad se incluiría la petición en la boleta electoral”, dijo González.La Ciudad aprobó un plan para desarrollar terrenos en el Noroeste, en las inmediaciones de las montañas Franklin, bajo el esquema de Zonas de Reinversión de Incremento de Impuestos (TIRZ): la TIRZ número 12 abarca el Lost Dog Trail.Los detractores del plan piden que se detenga la urbanización y cambio de uso de suelo, por lo que presentaron una propuesta al Cabildo, la cual fue desechada con 6 votos a favor y 2 en contra.“El martes, cuando el Cabildo votó en contra de detener la urbanización en la zona del sendero, quedó claro entre el alcalde y los desarrolladores, también con la arena de usos múltiples a construirse en Duranguito”, dijo el activista.Precisó que al no recibir apoyo de diferentes instancias fue que decidió iniciar una petición para la destitución del alcalde.A través de un comunicado, Donald “Dee” Margo respondió directamente a las acusaciones del activista que lo cuestiona.“Mi oficina ha estado siempre disponible para tratar preocupaciones de los votantes y es desafortunado que Zach González no ha tomado ventaja de esta oportunidad”, expresó el empresario y político.A través de la página de Facebook titulada “The Battle for El Paso” encamina los esfuerzos para recopilar las firmas requeridas, las cuales representan el 20 por ciento de los 32 mil 921 sufragios emitidos en la elección para la alcaldía del año pasado.La agrupación acusa también a Margo de utilizar los certificados de obligación –deuda adquirida sin someterse a votación– como una carga impositiva extra en contra de la ciudadanía. También se opone a la propuesta de gravar los cobros de los servicios públicos de gas y electricidad en la ciudad.“Mi meta ha sido siempre, y todavía lo es, mantener los impuestos lo más bajo posible. Sin embargo, es nuestra responsabilidad como funcionarios electos el asegurar que nuestros grupos de emergencia tengan el equipo necesario para mantener El Paso seguro”, expresó el mayor al respecto.“El Cabildo no ha subido los impuestos y seguirá con audiencias públicas presupuestales hasta que se realice el voto final, el 21 de agosto”, precisó por escrito.Los interesados en apoyar la causa de la destitución pueden bajar de la página de Facebook los formularios con las solicitudes de firmas. También tienen planeadas otras actividades como una protesta, este sábado 11, en la junta comunitaria del regidor por el Distrito 4, Sam Morgan, en el Noreste de la Ciudad.“El orador invitado del evento en el 300 de la calle Dyer, será el alcalde Margo. Ahí vamos a protestar y recopilar firmas: es a las 3 de la tarde”, dijo González.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.