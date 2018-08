Cierran mañana tramo de I-10 en Centro... y el siguiente fin

La reconstrucción de un puente dañado en el Centro de El Paso por el impacto de un tractocamión comienza, en una primera etapa, este domingo y se extenderá el próximo fin de semana con cierres en un tramo de la Interestatal 10.Por tal razón, se le pide a los usuarios estar preparados y buscar rutas alternas para evitar embotellamientos.El Paso Electric Company (EPE) anunció el viernes que ya completaron los nuevos cables que cruzaban por ese puente, antes de tiempo, por lo que sus técnicos procederán a remover el cableado antiguo antes de las reparaciones programadas.Trabajadores de EPE procederán a realizar las tareas el domingo 12 de agosto a las 9 pm, para terminar tentativamente a las 9 pm del lunes. También estará cerrada la avenida Wyoming en el tramos Santa Fe y Stanton.Las obras continuarán días después. A partir de las 8 p.m. del viernes 17 de agosto, iniciará el cierre de la Interestatal 10 en el Centro de la ciudad y se prolongará hasta el lunes 19 de agosto a las 5 p.m.Durante los preparativos, el este de la I-10 también estará cerrada el miércoles 15 de agosto y jueves 16 de agosto de las 8 p.m. a las 5 a.m. cada noche.El tráfico saldrá y entrará a la I-10 en el Centro de la ciudad.“Los conductores deberán utilizar rutas alternas o destinar mayor tiempo para circular por allí si planean ir al Centro durante ese período. Además, se espera una congestión vehicular en la ruta de regreso, ya que las calles Yandell y Wyoming se reducirán a un carril durante el cierre para permitir las labores”, comentó Bob Bielek, ingeniero del Distrito de El Paso del Departamento de Transporte de Texas, TxDOT por sus siglas en inglés.El puente, que está localizado entre las calles Stanton y Mesa, fue afectado durante un accidente que ocurrió el 19 de julio. Un tráiler que transportaba arena mientras circulaba por la I-10 –rumbo al oeste– casi en el cruce con Mesa, perdió el control y se incendió de manera aparatosa.El vehículo se detuvo cuando chocó contra un puente que lleva servicios –telecomunicaciones, gas, agua y luz– a través del freeway. Se hicieron reparaciones temporales en la parte oeste de la I-10 y se redujo a dos carriles en esa área.El plan de reparación incluye la demolición y reemplazo de dos lámparas, reemplazar el riel de seguridad y reconfigurar los carriles a la manera en que estaban originalmente.“Mientras se llevan a cabo los trabajos en la parte oeste de la I-10 durante el próximo fin de semana, el cierre de los carriles es necesario para colocar el equipo”, agregó Bielek.“Esperamos abrir ambos lados de la Interestatal de manera simultánea el lunes por la mañana, a tiempo para las horas de mayor tráfico”.Habrá otros cierres relacionados con el trabajo preparatorio. Se recomienda a los conductores seguir el desarrollo del trabajo en Twitter en @TxDOTElPaso, además de observar los mensajes en los tableros dinámicos colocados a lo largo de la I-10 y rutas relacionadas.La coordinación con otros proyectos de construcción del TxDOT que se están llevando a cabo les proporcionarán a los conductores rutas alternas en la Paisano, US 54, Loop 375/ Border Highway y Transmountain que estarán libres de cierres durante ese fin de semana.Esta semana: Domingo 12 de agosto a las 9 pm, hasta las 6 am del lunes 13La próxima: Viernes 17 de agosto a las 8 pm, hasta las 5 pm del lunes 19

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.