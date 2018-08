Lansing, Mich.– Aunque siguen en duda las circunstancias de la muerte de una bebé de 10 meses, el lunes una pareja de Michigan fue acusada de homicidio y maltrato infantil. Mary, quien fue localizada sin vida en su cuna, presentaba desnutrición y deshidratación, según documentos procesales mencionado por la televisora WOOD.Seth Welch y Tatiana Fusari, ambos de 27 años, dijeron a la Policía que por lo menos desde hacía un mes se habían dado cuenta de que su hija parecía baja de peso. Fusari reconoció que no buscaron ayuda “por temor a que Servicios de Protección Infantil les quitara a sus hijos, por falta de fe y confianza en los servicios médicos y por razones religiosas”, de acuerdo con la orden de arresto obtenida por la televisora.El jueves, agentes adscritos al Departamento de Policía del Condado Kent acudieron al domicilio de la pareja situado a las afueras de Grand Rapids, Michigan, a raíz de que el padre llamó a emergencias con el fin de reportar que su hija no estaba respirando, de acuerdo con medios.La menor fue declarada muerta en el lugar de los hechos, informaron autoridades.El forense determinó que el deceso de la menor fue homicidio, de acuerdo con los documentos procesales, mientras que Welch y Fusari fueron arrestados y acusados por la muerte de la bebé.En un post subido a Facebook titulado “Vacunas/industria/médica/de la salud”, Welch criticó a la industria de la atención a la salud.“Yo no me opongo a la medicina ni a los doctores”, dijo. “Me opongo a la medicina mala y a los doctores malos que no son doctores de verdad –sólo son sacerdotes del culto médico. Tienen certificado de algún campamento de entrenamiento de algún lugar que dice que obtuvieron cierta calificación, pero eso no significa tengan conocimientos sobre el cuerpo humano o cosas de ésas”.Welch explicó creer que los médicos tendrían que creer en el creacionismo para poder atender a los pacientes de manera exitosa.Welch y Fusari permanecen detenidos sin derecho a fianza.

