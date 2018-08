[email protected]







Este fin de semana es uno de los más destacados del año, en cuanto a ventas se refiere. El personal de locales y tiendas de El Paso se prepara con anticipación para recibir a miles y miles de familias que acuden a realizar sus compras de regreso a clases en el esperado Fin de Semana Libre de Impuestos.“Es común, mucha gente nos visita desde México y son bienvenidos. Esperamos clientes de todos lados, e incluso desde Nuevo México”, dijo Juan Ramírez, subgerente de la sucursal Yarbrough de la cadena Walmart, uno de los minoristas con más afluencia de clientes.Con más personal en cajas y pasillos, Ramírez aseguró que mostrarán ánimo en una de sus jornadas laborales más pesadas del año.La Contraloría de Texas autoriza cada año –por tres días– que artículos como calzado, uniformes, cuadernos, lápices y todo tipo de útiles escolares se adquieran libres de impuestos estatales y locales.Equipo de oficina y artículos en general están incluidos en la franquicia.Esto representa un ahorro de 8.25 dólares por cada 100 que se desembolsen entre el viernes 10 y el domingo 12 de agosto en las diferentes tiendas de El Paso.La exención de ‘taxes’ se aplica a cada artículo elegible que cueste menos de 100 dólares, además no hay límite de cantidad de artículos que se pueden comprar.Ramírez indicó que las mochilas y accesorios de ‘emojis’ y de colores brillantes con texturas, son sin duda, los más solicitados por niños y adolescentes.“Contamos con muchos accesorios de moda, incluyendo mochilas, los invitamos a que tomen ventaja y aprovechen las ofertas y lo mejor, que no se pagarán impuestos”, dijo.Informó que el ‘Tax Free Weekend’ es uno de los sucesos más importantes del año, justo por debajo del ‘Viernes Negro’ y Navidad.“Esperamos a nuestros clientes, ya con todo listo, nos hemos preparado para estos días con tiempo para que nuestros artículos y exhibiciones permanezcan ordenados para un mejor servicio”, comentó.Serán tres días en que los habitantes de ambos lados de la frontera podrán aprovechar la venta especial, la cual termina la medianoche del domingo.Antes de sumergirse en la compra de nuevos suministros, Better Business Bureau (BBB) Paso del Norte, publicó una serie de consejos para aprovechar al máximo las compras de regreso a clases.De acuerdo con la Contraloría de Texas, se puede comprar ropa, calzado, útiles escolares y mochilas libres de impuestos, en compras realizadas en tienda o en línea.Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los artículos estarán libres de impuestos.Algunos de los artículos que no están exentos de impuestos incluyen accesorios deportivos, joyas, bolsos de mano, maletines, equipaje, billeteras, relojes, otros accesorios, computadoras, software o libros de texto.Consejos para ahorrar tiempo y dineroIncluso si no tiene la lista exacta de útiles escolares, debe tener una idea de qué comprar con respecto a la ropa escolar y los suministros básicos.Es posible que ya tenga algunos de los artículos del año pasado en buen estado en su hogar. No compre lo mismo dos veces.Antes de comprar una costosa computadora, tableta o refrigerador, asegúrese de investigar. Investigue las marcas, la garantía, las opiniones de los clientes y los precios en varias tiendas para asegurarse de obtener la mejor oferta.Compare precios entre diferentes tiendas, use cupones, regístrese para recibir alertas por correo electrónico y canjee cualquier devolución de dinero y ofertas de reembolso.Muchas tiendas ofrecen descuentos a los estudiantes que tienen una dirección de correo electrónico ‘.edu’ o una identificación de estudiante. Incluso si no ve un descuento publicitado en la tienda, no está de más preguntar.Consulte las políticas de devolución antes de realizar su compra. Asegúrese de guardar sus recibos por si tiene que devolver el artículo más tarde.Al comprar en un sitio web en línea, el primer paso es asegurarse de que la URL comience con "https" e incluya un símbolo de bloqueo. La "s" en "https" significa seguro, de esa manera usted sabe que su información está siendo protegida.Haga su investigación. Un sitio web desconocido puede ofrecer un producto similar a un precio menor. El precio más bajo no siempre es la mejor opción. Verifique reseñas de usuarios.Otra cosa en que pensar mientras preparan a sus hijos para el regreso a la escuela es el robo de identidad. De acuerdo con BBB, los niños son objetivos porque tienen cero historial de crédito y no hay transacciones bancarias cuestionables en su historia.La identificación de un menor puede ser robada por su número de Seguro Social y es posible no darse cuenta durante años, afirma la agencia.Puede encontrar más información de este ‘Tax Free Weekend en la página: www.comptroller.texas.gov/taxes/publications/98-490/