Un juez federal conmocionó a la administración Trump al frenar la deportación de solicitantes de asilo político en este país, sentando un precedente de jurisprudencia.Emmet Sullivan, del Distrito de Columbia, ordenó el jueves el “regreso inmediato” de una madre y su hija que fueron deportadas.Especialistas migratorios cuestionan el mal manejo de las políticas federales que ponen incluso en riesgo de desacato al procurador general Jeff Sessions.Durante la mañana del jueves el juez Sullivan se enteró que la administración Trump había deportado a dos mujeres que aún estaban dentro de un proceso legal de asilo.“Para mí es un perfecto ejemplo de lo peligrosas que son las políticas de este presidente”, dijo Iliana Holguín, abogada especializada en migración.El magistrado ordenó que el avión, que transportaba a madre e hija a El Salvador, debía retornarlas a territorio estadounidense, ya que ambas mujeres son parte de una demanda promovida por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).“El Gobierno quiere sacar a la gente lo más pronto posible del país, incluso sin que estas personas tengan la oportunidad de presentar su caso ante un juez, sin que tengan su día en Corte para que un juez pueda determinar si procede su petición de asilo o no”, agregó Holguín.Apenas el pasado 11 de junio el procurador Sessions anunció el sentido más estricto que se tendría en los casos de asilo, en una política que incluye negarlo a víctimas de pandillas y violencia doméstica.De forma adicional el juez Sullivan subrayó el hecho de que no deberían deportarse personas que están en proceso legal, como es el caso de madre e hija cuyo caso se ventila en la Corte que él preside.“(Sullivan) dijo que si la situación no se solucionaba, consideraría los procedimientos de desacato, empezando por el fiscal general (Jeff Sessions)”, informó la ACLU en su cuenta de Twitter.“Al Gobierno no le importan los derechos de las personas, lo que le importa es sacarlas lo más pronto posible”, sostuvo Holguín al respecto.“Ya no podemos tener confianza en nuestro Gobierno, por ello hoy más que nunca debemos de defender y respaldar las decisiones de nuestras cortes en la impartición de justicia” agregó la abogada.“Este es un ejemplo de lo importante que son las elecciones, recordar que las elecciones tienen consecuencias, y recordarle a la gente que precisamente lo que estamos viendo ahora es por la persona que nosotros decidimos elegir a la Presidencia”, afirmó.

