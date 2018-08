Entrenaban a menores para tiroteos escolares

Taos, NM— Un padre arrestado en un desvencijado complejo de Nuevo México, donde 11 niños hambrientos fueron encontrados viviendo entre inmundicia, estaba entrenando a menores para cometer tiroteos escolares, señalaron los fiscales en documentos judiciales obtenidos el miércoles.Las acusaciones contra Siraj Ibn Wahhaj salieron a la luz cuando las autoridades esperaban saber si los restos humanos descubiertos en el sitio eran los de su hijo ausente, que está gravemente discapacitado y desapareció en diciembre en Jonesboro, Georgia, cerca de Atlanta.Documentos dicen que Wahhaj los entrenaba en manejo rifles de asalto en las afueras de Amalia, una pequeña ciudad cerca de la frontera con Colorado.“Representa un gran peligro para los niños que se encuentran en la propiedad, así como una amenaza para la comunidad en general debido a la presencia de armas de fuego y su intención de usar estas armas de manera violenta e ilegal”, escribió el fiscal Timothy Hasson en documentos del tribunal el miércoles.Las autoridades allanaron el complejo el viernes en una investigación que arrojó una serie de sorprendentes revelaciones, incluido el descubrimiento de los 11 niños envueltos en trapos y la versión de que Wahhaj quería realizar un exorcismo a su hijo porque creía que estaba poseído por el demonio.El fiscal Timothy Hasson presentó los documentos del tribunal al tiempo que pedía que Wahhaj permaneciera detenido sin derecho a fianza después de que fuera arrestado la semana pasada junto con otros cuatro adultos en el complejo, siendo todos acusados de abuso infantil.Los fiscales no mencionaron la acusación de tiroteo en la escuela durante las audiencias judiciales iniciales el miércoles para los sospechosos de abuso. Un juez ordenó que todos fueran retenidos sin fianza en espera de nuevos procedimientos.En los documentos judiciales las autoridades dijeron que un padre de crianza temporal de uno de los niños rescatados del complejo le había dicho a las autoridades que el pequeño había sido entrenado para usar un rifle de asalto como preparación para un tiroteo en la escuela.El alguacil del Condado de Taos, Jerry Hogrefe, dijo anteriormente que los adultos en el complejo eran “considerados extremistas de la creencia musulmana”. No dio detalles, diciendo que era parte de la investigación.Aleks Kostich, de la Oficina del Defensor Público del Condado de Taos, cuestionó la acusación sobre una conspiración de tiroteos en la escuela, diciendo que el reclamo fue presentado con poca información más allá de la explicación que otorgó un padre de crianza temporal.Kostich cree que los fiscales no están seguros de la credibilidad del padre de crianza, a quien no tiene forma de llegar para verificar el reclamo, dijo.Los restos humanos estaban siendo analizados por médicos forenses para determinar si son los de Abdul-ghani Wahhaj, el niño desaparecido.A principios de este año su abuelo, el imán Siraj Wahhaj, hizo un llamado en Facebook en busca de ayuda para encontrar a su nieto.El anciano Wahhaj encabeza el Masjid At-Taqwa en Brooklyn, una mezquita que ha atraído a oradores radicales a lo largo de los años. El imán conoció a Mahmud Abouhalima cuando llegó al sitio para recaudar dinero para los musulmanes en Afganistán. Abouhalima luego ayudó a bombardear el World Trade Center en 1993.En una orden de arresto de Georgia, las autoridades dijeron que Siraj Ibn Wahhaj, de 39 años, le había dicho a la madre de su hijo que quería realizar un exorcismo al niño. Más tarde dijo que llevaba al niño a un parque y no regresó.Está acusado en Georgia de secuestrar al infante.La orden de arresto emitida allí dice que el desaparecido tiene una condición causada por la falta de oxígeno y flujo sanguíneo en el momento del nacimiento. No puede caminar y requiere atención constante, le dijo su madre a la Policía.Durante meses los vecinos estuvieron preocupados por el escuálido complejo construido a lo largo de la remota llanura de Nuevo México, por lo que se presentaron ante las autoridades mucho antes de que los funcionarios del Sheriff allanaran la instalación.La búsqueda en el complejo se produjo en medio de una investigación de dos meses que incluyó al FBI. Hogrefe dijo que agentes federales vigilaron el área hace unas semanas pero no encontraron una causa probable para realizar un cateo.Eso cambió cuando los detectives de Georgia enviaron un mensaje al sheriff que, según dijo inicialmente, había sido enviado a un tercero, diciendo: “Nos morimos de hambre y necesitamos comida y agua”.Las autoridades encontraron lo que Hogrefe llamó “las condiciones de vida y pobreza más tristes” que ha visto en 30 años en la aplicación de la ley. Dijo que Wahhaj estaba armado con múltiples armas de fuego, incluido un rifle de asalto, pero fue detenido sin incidentes.El grupo llegó a Amalia en diciembre con suficiente dinero para comprar víveres y materiales de construcción, según Tyler Anderson, un mecánico de 41 años que vive cerca.

