Destaca patriotismo de los 'dreamers'

La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se reunió con abogados, líderes de inmigración y ‘dreamers’ en El Paso para abordar temas relacionados con el actual sistema de inmigración y su impacto en la localidad.Pelosi, quien se presentó atenta y con un semblante de optimismo, describió su reunión con las personalidades locales como ‘el patriotismo americano en toda su extensión’.“Esta ha sido una mañana llena de patriotismo americano, es increíble el trabajo que se realiza en El Paso, y lo mejor es que se dirige a la dignidad y el valor de cada ser humano que reside en esta frontera”, comentó Pelosi durante la conferencia ante los medios en el Centro Diocesano de Migrantes y Servicios para Refugiados de El Paso.Tras recibir una playera con la insignia de ‘Abrazos No Muros’ de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), la representante demócrata citó al presidente Ronald Reagan.“La inmigración permite a los Estados Unidos mantenerse competitivos en el marco global y apoya directamente que la nación continúe a la cabeza de los países de primer mundo”, expresó, haciendo eco del mandatario republicano.La legisladora californiana estuvo acompañada por Verónica Escobar, actual candidata demócrata al Congreso de los Estados Unidos, y Fernando García, director de la BNHR.También estuvieron los abogados de inmigración Carlos Spector, Linda Rivas, Melissa López e Iliana Holguín: esta última, presidenta del Partido Demócrata en El Paso.En su visita, Pelosi prometió continuar con un diálogo directo hacia las comunidades fronterizas con la finalidad de comprender mejor los problemas de inmigración que afectan la frontera.“La legislación actual es muy cruel, la separación de familias y de niños pequeños… buscamos que Washington sepa lo que pasa en la frontera y cómo es que afecta localmente”, dijo Escobar después de la presentación de la líder política.“La presencia de Nancy Pelosi es importante para dar a conocer nuestra realidad”, agregó.La candidata demócrata resaltó la posibilidad de que se extiendan futuras reuniones y audiencias del Congreso desde las comunidades fronterizas.“Se comprometió a seguir escuchando y dialogando con nosotros, es importante que alguien que tiene liderazgo en el Congreso se muestre positiva a que se lleven a cabo audiencias federales desde la frontera, en donde se escuchen de primera mano las voces de nuestra comunidad”, explicó Escobar.Fernando García declaró que en la reunión de Pelosi con las organizaciones locales se tocaron puntos específicos que auxiliarían a llevar una agenda alternativa, misma que se colmaría con reformas al sistema de inmigración.Cada organización planteó en la mesa una serie de soluciones que se representarían en una agenda especial, una alternativa, informó el director.“Crear los mecanismos de rendición de cuentas para las agencias federales como ICE, como la Patrulla Fronteriza… pedimos que los oficiales sean mejor entrenados, más profesionales y que respeten los derechos humanos de cada persona inmigrante”, dijo García.Otro de los temas principales en la reunión con la demócrata fue la posibilidad de otorgarle más discreción a los jueces de inmigración, los cuales fueron señalados de no tener autoridad legislativa, bajo los mandos ejecutivos.Pelosi criticó a la administración de Donald Trump por las actuales narrativas en inmigración y afirmó que se ha presentado mayoritariamente ‘mucha discreción por parte del Poder Ejecutivo sobre la base de la política, no de la ley’.Asentó que su fe en la Constitución sigue fuerte y resaltó que las elecciones en noviembre serán las que influyan directamente en las reformas migratorias.Carlos Spector tomó el pódium para señalar que el Gobierno federal necesita reformar de inmediato a las agencias de inmigración; acusó a Trump de ser el principal responsable de menospreciar la autoridad de los jueces de inmigración en los procesos de asilo político, encarcelamiento y deportación.“Actualmente, esta administración actúa como una agencia independiente de inmigración”, declaró Spector. “Literalmente, tenemos a esta agencia [ICE], que controla por completo la jurisdicción de los jueces”.A las afueras del recinto un grupo de manifestantes liderados por el presidente del Partido Republicano del Condado de El Paso, Adolpho Tellez, exigió a Pelosi que solucione los problemas de la frontera, no que les de pie a que sucedan, según los quejosos.“Es necesario que ella entendiera verdaderamente los problemas de esta frontera, no que se reúna con personas que son proactivas en dejar entrar inmigrantes ilegales al país”, dijo Téllez.El líder republicano dijo que aquellos que rompen las leyes merecen encarcelamiento y se pronunció en contra de los grupos en pro de la comunidad inmigrante, ya que son los principales conductores de ‘brindar derechos a extranjeros que han llegado ilegalmente’.“Pelosi es uno de ellos y Escobar también, esto no puede ser, tiene que respetar a los ciudadanos estadounidenses, quiero hablar con Verónica para ver cómo es que me va a representar a mí y se ha escondido”, expresó Téllez.“Ella tiene que hablar con todos: no sólo con los que piensan igual que ella, sino con todos los demás, porque si va a representarnos es a todos, no sólo a los suyos”, concluyó.Con pancartas en contra de Beto O’Rourke, Verónica Escobar y Nancy Pelosi, imágenes en contra del aborto y banderas de los Estados Unidos, los manifestantes exigían a Pelosi un momento de diálogo; sin embargo, la demócrata se retiró del lugar de inmediato al término de la conferencia.