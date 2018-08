En aproximadamente un mes dará inicio el juico contra la mujer que presuntamente golpeó a su bebé de 10 meses y luego intentó llevarlo a Ciudad Juárez a recibir atención médica, pero el menor murió antes de llegar al hospital.Kinari Yaksi Muñoz, de 20 años, enfrenta un cargo por lesiones a un menor con la intención de causar heridas corporales graves.Los hechos ocurrieron el pasado 20 de enero en un departamento ubicado en el 1305 de la avenida Myrtle, en el área de central de El Paso.Muñoz fue presentada ante las autoridades hasta el 8 de febrero y aseguró a los detectives que su hijo Alexander Mateo Sánchez, cayó por las escales mientras ella se estaba bañando.La mujer comentó que el día del incidente ella dejó al menor dormido en el portabebé entre las 8:30 y 9 de la mañana, pero admitió que no lo sujetó correctamente.Presuntamente cuando estaba en la regadera, Muñoz escuchó un fuerte golpe y al salir vio al niño tirado boca arriba en el primer piso con el porta bebé encima de él.Al ver que al bebé le salía sangre por la boca y tenía una bola en la cabeza decidió no dar aviso a las autoridades por miedo a que le quitaran a sus otros dos hijos.Tras casi cinco horas decidió cruzar a Juárez y llevar al niño a recibir atención médica. Cámaras de video en el puente captaron a Muñoz caminando hacia México a la 1:05 de la tarde.Luego de ingresar al menor al hospital fue declarado muerto y tras practicarle la necropsia se determinó que el infante murió a causa de un traumatismo cráneo encefálico, por lo que autoridades mexicanas se pusieron en contacto con el consulado de Estados Unidos en Juárez.En el reporte también se menciona que el bebé presentaba fuertes golpes en la cara, fractura de cráneo y una hemorragia interna, lo que ha decir de las autoridades indica que el niño no se cayó como asegura la madre, sino que fue golpeado.El juicio contra Muñoz fue programado para el próximo mes de septiembre ante el juez Sam Medrano a cargo de la Corte del Distrito 409 del Condado de El Paso.(Karla Valdez)

