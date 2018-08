Celebra Sheriff convivencia ciudadana

Para reforzar la relación de las diversas agencias policiacas con la sociedad, personal de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso realizaron su tradicional Noche Nacional –National Night Out- en sus instalaciones ubicadas en Justice y Montana, en el Este de la ciudad, en su 35 aniversario.Más de un millar de personas y la presencia de decenas de representantes de 80 agencias promotoras de diversos servicios de seguridad, salud, asistencia social, salud mental, entre otros ofrecieron información de interés a los padres y madres de familia asistentes.“Mi niño está entusiasmado ahora que va a entrar a la preparatoria le llamo la atención los cuerpos de seguridad y ahora quiere llegar a ser un oficial de la policía”, dijo Liza Kelly, madre de 10 hijos y quien asistió con 4 de ellos.Ella, al igual que muchas madres, se mostró contenta luego de que oficiales del Departamento de Constables tomaron el registro de sus hijas con la información personal y tomarle las huellas digitales.“Es seguridad para los niños y una vez que se toma las huellas se les entrega a sus padres para que en caso de que suceda algo o se extravíen se pueda localizar rápidamente con el apoyo de todas las agencias policiacas”, dijo el sargento Francisco Almada.Manifestó que este tipo de eventos familiares les da la oportunidad de dar a conocer los servicios que ofrecen y a su vez dar diversión a los niños con la mascota de la corporación y otros juegos.“Me gustaría pertenecer a alguna corporación policiaca, me gustaría saber y conocer más de lo que hacen día a día”, expresó el joven Benjamín Hernández, quien junto con sus hermanas quedó impactado por la labor de los agentes.Leslie Antunez, portavoz del Departamento del Sheriff indicó que fueron alrededor de 80 expositores de los cuales 20 pertenecían a las diferentes agencias de la policía y de los departamentos de Bomberos de El Paso, Socorro y Montana Vista.“Estamos muy contentos en esta noche que se celebra cada primer martes del mes de agosto y recibir a tantas personas”, comentó tras atender a un grupo de oficiales del Departamento Canino.Estamos aquí apoyando al Departamento del Sheriff y demostrando que es lo que hacemos en nuestras respectivas áreas, dijo Rubén Jáuregui, vocero de Aduanas y Protección Fronteriza –CBP-.“Además de promover lo que hacemos nos da la oportunidad de difundir nuestro programas e invitar a los jóvenes y adultos interesados en trabajar en nuestra agencia e iniciar una nueva carrera”.Agregó que hay gran diversidad de posiciones dentro de CBP por lo que invitó a los interesados tanto a egresados de preparatoria como universitarios a acercarse y conozcan más de la corporación.Además de los representantes de las agencias policiacas de las diversas ciudades del condado, estuvieron también las representantes de la belleza local como Miss El Paso Natalia Ojeda y Mis El Paso Teen Raelynne George, quienes saludaron y se tomaron fotografías con los niños.“El evento gratuito National Night Out fue una ocasión para reunir a los miembros de la comunidad y la policía local para juntos hacer una ciudad segura y forjar relaciones sólidas”, expreso Richard Wiles, titular de la Oficina del Sheriff en el condado de El Paso.Decenas de vecinos tuvieron oportunidad de conocerse y disfrutar de antojitos ofrecidos en los camiones de comida y camiones de bomberos así como admirar los vehículos policiales en exhibición.

