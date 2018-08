Expanden negocios

Empresarios locales han tomado la batuta para expandir sus negocios en el lado Oeste de El Paso en espacios ocupados por cadenas y franquicias nacionales que han optado por cerrar sus operaciones.Con 54 años en el mercado, Starr Western Wear se han convertido en un referente en El Paso, sur de Nuevo México y el estado de Chihuahua, en lo que respecta a ropa vaquera y casual para toda la familia.El negocio, fundado por Samuel Kimmelman en el Centro de El Paso se ha expandido con el tesón de nuevas generaciones de la familia. Hoy a las 10 am, la cadena inaugura su tercera tienda, en el lugar que ocupara Macy’s en Sunland Park Mall."Nosotros creemos que algunas tiendas han estado cerrando sus puertas alrededor del país porque simplemente hay muchas o demasiado inventario”, dijo Enoch Kimmelman, propietario del establecimiento en entrevista previa.“Tiendas como las de nosotros son únicas y no somos realmente afectados por lo que está pasando en el entorno de estas ventas”, agregó.Con una amplia selección de ropa para toda la familia, incluyendo prestigiadas marcas de sombreros, la nueva sucursal de Starr se une al local del Centro –en el 112 de la calle East Overland– y al del lado Este –en el 11751 Gateway West – para atraer compradores de todas las zonas de El Paso.En la inauguración en Sunland Park estarán presentes la regidora Cissy Lizárraga y varios integrantes de la comunidad empresarial.Este día abre también sus puertas en el lado Oeste el sexto restaurante de la cadena local Boss Tenders, Dogs & Custards, en el 6140 Norte Mesa, en la intersección con Thunderbird.El concepto fue creado hace un año por los restauranteros Kirk Robinson, de Peter Piper Pizza, y John Geske, de Geske’s Fire Grill. Se especializa en alitas sin hueso (boneless), tiras de pollo, chili dogs y natillas congeladas, así como papas fritas preparadas en la tienda.El horario de operaciones es de 11 am a 10 pm –de domingo a jueves– y de 11 am a 11 pm los viernes y sábados.

