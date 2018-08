En un mes, se fugan 5 narcos de La Tuna

Los U.S. Marshals investigan la más reciente fuga de dos reos que estaban recluidos en la prisión federal La Tuna, de donde en menos de un mes se les han fugado cinco personas, todas ellas encarceladas por delitos de narcotráfico.Autoridades en la prisión se percataron el pasado 3 de agosto alrededor de las 11 de la mañana que Bryan Yuren Campos, de 23 años, y Óscar Saúl Valadez, de 26, se habían fugado del lugar.Campos estaba purgando una condena de seis meses por posesión y distribución de mariguana, mientras que Valadez fue sentenciado a 120 meses (10 años) de cárcel por conspiración para poseer y distribuir más de 100 kilogramos de mariguana.Pero no son los únicos, ya que cinco días antes se fugaron de la misma prisión Immanuel Anderson, de 33 años y Gerardo Morales, de 45, y su ausencia fue detectada durante la madrugada.Las autoridades informaron que Anderson estaba pagando una condena de 135 meses (11 años y 3 meses) de cárcel por narcotráfico. Por otro lado Morales estaba cumpliendo una sentencia de 120 meses (10 años) de prisión por el mismo delito.Omar Castro también escapó caminando del lugar, el pasado 10 de julio, mientras se encontraba recluido cumpliendo una condena de 108 meses (9 años) de cárcel por posesión e intento de distribución de metanfetaminas.“La Tuna” es una prisión de mínima seguridad en Anthony, Texas, que alberga a 325 reclusos. Operada por el Buró Federal de Prisiones, del Departamento de Justicia, está ubicada sobre la calle Doniphan –en los límites entre Texas y Nuevo México– a 12 millas del Centro de El Paso. Alberga a internos del sexo masculino en sus instalaciones.La cárcel ha tenido entre sus presos célebres a George Jung –alias ‘El Americano’– un piloto estadounidense que trabajó para el Cártel de Cali y cuya vida fue representada por el actor Johnny Depp en la película ‘Blow’, de 2001.En noviembre de 2017, fue detenido en Tijuana, Baja California, Mario Huerta, quien se fugó de La Tuna en noviembre 26 de 1993, mientras purgaba una condena de 120 meses por posesión de cocaína. Tomó 24 años, casi un cuarto de siglo su captura.De acuerdo con los U.S. Marshals, aunque Anderson regresó voluntariamente a prisión un día después de haber escapado, existen seis órdenes de arresto para prófugos, esto sin contar a Castro, quien no cuenta con una orden de detención.Aunque no se dieron detalles sobre las órdenes de arresto, se mencionó que no todos los reos que se fugaron son de La Tuna, sino que también podría haber reclusos de las casas de transición, a donde van los reos con buena conducta antes de ser liberados.El protocolo de los U.S. Marshals indica que ellos no pueden investigar ni buscar a la persona, a menos que el penal o centro de detenciones de donde hayan escapado haga un reporte para que un juez gire una orden de arresto.