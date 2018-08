El Paso, líder nacional en impresión 3D

La Universidad de Texas en El Paso servirá como la base de operaciones norteamericana para Aconity3D, uno de los líderes mundiales en tecnología emergente en la producción de equipos de impresión 3D.La noticia fue dada a conocer el martes en un evento solemne en las instalaciones de la universidad.Aconity3D, con sede en Herzogenrath, Alemania, desarrolla máquinas de impresión en tercera dimensión basadas en láser para la fabricación de piezas metálicas complejas para su uso en aviones, automóviles, implantes médicos y más.Los líderes de Aconity3D dicen que se sintieron atraídos por UTEP debido a la prominencia, experiencia e instalaciones que ofrece W.M. Centro Keck para la Innovación 3D.Desde el año 2000, UTEP ha realizado impresiones en 3D, comenzando con prototipos industriales antes de realizar la producción masiva.“Hemos trabajado durante mucho tiempo para aprovechar nuestra experiencia en impresión 3D para construir una nueva economía en El Paso en torno a la fabricación aditiva”, dijo el doctor Ryan Wicker, fundador del Keck Center.“La única forma en que una compañía como Aconity3D decidiría venir aquí es nuestra fortaleza técnica en fabricación aditiva, acceso a nuestro talento de graduados”, agregó el catedrático.El acuerdo de UTEP con Aconity3D traerá puestos de trabajo de alto nivel para estudiantes de Ingeniería en la comunidad y avanzará la tecnología en general mediante investigaciones conjuntas.“Hace mucho tiempo que hemos tratado de crear oportunidades de crecimiento y empleo tecnológico para nuestros estudiantes y esta conexión abre la puerta para atraer más compañías de este nivel a la universidad”, dijo Diana Natalicio, presidenta de la universidad.Sol Barraza, alumna de Ingeniería Mecánica y quien actualmente trabaja en un proyecto relacionado con la NASA, mostró su entusiasmo tras escuchar los comentarios de los funcionarios de la compañía alemana. “Esto nos dará oportunidad de realizar investigaciones y sobre todo adquirir experiencia”.Manifestó que al igual que sus compañeros, la alianza les permitirá enfocarse en una cultura tecnológica de clase mundial. “Esto nos motiva a seguir ‘echándole ganas’ al ver que alguien nos puso atención y que confían en nosotros”.El beneficio es enorme y parece que no hay límite porque los estudiantes actuales y nuevos tendrán la oportunidad de especializarse y encontrar un trabajo aquí”, señaló la presidenta Diana Natalicio.David Sáenz, alumno de la Maestría en Ingeniería Mecánica, consideró que llegó algo muy ‘grande’ a la universidad y eso les permitirá innovar conceptos e ideas.“Sueño con trabajar en la industria automotriz, esto me motiva y me da la libertad de implementar ideas enfocadas a varias industrias”.Oscar García, estudiante de quinto semestre de Ingeniería Mecánica, indicó que esta tecnología se puede aplicar en diversas industrias como la de energía, recursos renovables, refinerías, ingeniería biomédica, automotriz y espacial, entre otras.

