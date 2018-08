Luego de que de manera unánime el Cabildo aprobara un donativo de 110 mil dólares para la Policía de El Paso, el departamento podrá comprar cámaras corporales para dos de sus unidades especiales.El donativo vino de las fundaciones Cardwell y El Paso Community Fundation y la empresa Andeavor Corporation para que EPPD pueda comprar alrededor de 35 equipos que serán repartidos entre los elementos de la Unidad de Intervención de Crisis y la Unidad Anti-ebrios.Con al entrega de un cheque simbólico fue como Henry Rivera, representante del Distrito Siete y Greg Allen, jefe de EPPD, marcaron lo que será esta avance tecnológico en el departamento.Para Allen la adquisición de cámaras corporales ayudara a evitar futuras controversias durante arrestos y aseguró que nunca ha estado en contra de estos equipos.“Es buen comienzo para el departamento. Tener las cámaras será algo bueno porque ayudará a proteger tanto a la comunidad y al oficial y ayudarán a evitar falsas alegaciones contra cualquiera de los dos”, dijo.Departamentos de policiacos en otras ciudades a lo largo del país, como la Policía de Nuevo México ya están implementando el uso de estas cámaras las cuales han ayudado a esclarecer alegaciones de brutalidad policiaca y en tiroteos donde se ven involucrados oficiales.Por su parte Henry Rivera, representante del Distrito Siete, se dijo agradecido con sus compañeros por apoyar esta iniciativa que ha estado promoviendo desde finales del año pasado.“Es un momento histórico para la Policía de El Paso, esto ayudará a cambiar la historia y ya no tendremos controversias como con la del video que se hizo viral hace unas semanas. Las cámaras contará la historia desde el principio”, enfatizó Rivera.Esto luego de que un video de un oficial de EPPD apuntando a un grupo de adolescentes se volviera viral en redes sociales, lo que desató una serie de comentarios negativos contra el uniformado y el departamento.En entrevista previa con El Diario de El Paso, Rivera comentó que hoy en día cualquier persona tiene un celular con cámara pero solo cuentan un lado de la historia.“La patrullas tienen cámaras pero no es suficiente, necesitamos algo que grabe todo desde el momento en que el oficial deja la patrulla y no solo tengamos videos que solo graban una porción de todo el incidente”, comentó.Preocupa costo de almacenamientoEl jefe de EPPD al igual que el presidente del Sindicato de la Policía, están preocupados por el costo del almacenamiento de las imágenes que los agentes graben ya que esto podría afectar a largo plazo.“El problema con las cámaras no son las cámaras, sino el almacenamiento. Cada que haya un evento se tiene que guardar esas imágenes y eso es lo caro. Espero que el cabildo nos siga apoyando para obtener donaciones”, señaló.Allen aseguró que antes no se había tomado la decisión de utilizar dichas cámaras ya que no se contaba con el dinero suficiente para comprarlas, ya que el departamento tenia otras prioridades.“Nunca he dicho que no a las cámaras, pero no teníamos el dinero para hacerlo y las prioridades que el departamento de policía tenía eran otras como comprar nuevas unidades y arreglar las instalaciones”, explicó.Esto haciendo referencia que en 2015 y 2016 ya se había discutido sobre la compra de estos equipos, pero no se hizo debido a que no contaban con el dinero suficiente para hacer ese gasto.Se espera equipar a todo el departamentoAllen mencionó que así como el cabildo aprobó este donativo, espera que en un futuro también los apoyen para poder equipar a cada uno de los oficiales mil 100 oficiales de EPPD.“Entre mas oficiales tengan cámaras más dinero vamos a necesitar para pagar el almacenamiento, esperamos seguir contando con el apoyo del cabildo para poder darle una cámara a todos los oficiales”, comentó.Transcendió que la compra del equipo tomara entre 60 y 90 días.