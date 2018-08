Aumenta demanda de vacunas; piden programarlas

El Departamento de Salud Pública insta a los padres de familia para que programen citas para vacunar a los niños antes de que comiencen las clases.Todos los meses, las autoridades de salud registran un promedio de 800 pacientes por mes, sin embargo, cuando llega el mes de agosto, la demanda es tan alta que ocasiona inconvenientes con el tiempo y disposición.La dependencia informó que desde el 1 de julio a la fecha, se han otorgado 3 mil 463 dosis de vacunas a menores desde los cero hasta los 18 años, cifra que repunta en la temporada de inicio a clases.Durante el mes de junio, ambas oficinas públicas de salud, aplicaron un total de 2 mil 262 dosis a niños en el mismo rango de edad.“En estas fecha es cuando vemos los números de aplicaciones de vacunas sumamente altos, es principalmente por el inicio a clases”, dijo Armando Saldivar, vocero del Departamento de Salud Pública de El Paso.De acuerdo con Saldivar, aunque no se ha presentado una escasez de vacunas general, en algunos casos, los proveedores pueden quedarse cortos al no ordenar bastantes dosis que mitiguen la demanda.Es cuando se puede presentar el caso de que se le diga a una familia que no se tiene vacunas disponibles, pero hasta ahorita no se han presentado faltas, declaró.La dependencia de salud, cuenta con dos clínicas especializadas en la aplicación de inmunizaciones. La Clínica Henderson, ubicada en el 721 S Mesa, en el Centro de El Paso y en el 5115 El Paso Drive, en las oficinas centrales del Departamento de Salud.El programa de inmunización de la Ciudad se está asociando con el programa de exención de Medicaid y la Autoridad de Vivienda para proporcionar servicios a la comunidad.Aquellos menores de 18 años que cuenten con Medicaid y CHIP no pagan las cuotas de vacunación. El costo de una vacuna es de $10 dólares, si es necesario aplicar dos o más, el costo es de $15 dólares por niño, de acuerdo con Saldivar.Es indispensable presentarse con una identificación oficial y con la cartilla de vacunación. Asimismo destacó que el Centro de Salud Ysleta, ubicado en el 110 Candelaria Road estará temporalmente cerrado.Para obtener más información, vaya a www.ephealth.com o www.epsalud.com.

