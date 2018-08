Sin inmunidad, agente migratorio que mató a mexicano: Corte

Phoenix, Arizona – Un tribunal federal de apelaciones falló ayer que el agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que mató a tiros a un adolescente mexicano que estaba al otro lado de la frontera no goza de inmunidad y puede ser demandado por la familia del adolescente por quebrantar sus derechos civiles.El fallo tiene amplias implicaciones y se produjo casi dos años después de que el abogado del agente fronterizo alegó que su cliente era inmune a una demanda civil debido a que la Constitución de Estados Unidos no protege a José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, quien se encontraba en México cuando el agente Lonnie Swartz le disparó unas 10 veces a través de una valla fronteriza.La Patrulla Fronteriza ha dicho que Elena Rodríguez aventaba piedras a Swartz, poniendo en peligro su vida.La cuestión central en el caso es si el adolescente estaba protegido por la Constitución estadounidense siendo un ciudadano mexicano en territorio de México.En un caso similar en Texas, otro tribunal de apelaciones falló que un adolescente que también fue baleado por un agente en un incidente similar no estaba protegido por la Constitución. Ese caso llegó hasta la Corte Suprema, la cual parecía estar dividida por la cuestión y envió el caso de regreso a un tribunal inferior sin emitir un fallo. El tribunal inferior ratificó su decisión de que el joven no estaba protegido constitucionalmente.El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dijo en su fallo que el agente "infringió un derecho constitucional claramente establecido y, por lo tanto, no goza de inmunidad a una demanda".Las opiniones contradictorias en los diferentes tribunales de apelaciones –los cuales cubren casos de la frontera de Estados Unidos con México– podrían significar que el caso de Elena Rodríguez termine en manos de la Corte Suprema."Este fallo es importante para los casos de disparos transfronterizos específicamente, pero en términos más generales significa que la Constitución no termina abruptamente en la frontera", dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que representa a la madre del joven mexicano en la demanda. "Es una enorme victoria para la familia y creo que también lo es para el estado de derecho en la frontera".El abogado de Swartz, Sean Chapman, no ha respondido hasta el momento a peticiones de comentarios.Elena Rodríguez estaba en la ciudad mexicana de Nogales, cerca de la valla fronteriza, cuando Swartz le disparó desde Nogales, Arizona, el 10 de octubre de 2012.Una autopsia realizada en México encontró que Elena Rodríguez había recibido alrededor de 10 tiros en la espalda.La ACLU interpuso una demanda a nombre de la madre del joven en julio de 2014.

