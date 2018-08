Mintió a petición de Manafort...y lo robó

Alejandria, Virginia— El enfrentamiento judicial entre Paul Manafort y su ex mano derecha Rick Gates se tornó dolorosamente personal el martes cuando un abogado defensor obligó a Gates, el testigo estrella de la fiscalía, a admitir que había malversado dinero hace años para financiar una aventura extramatrimonial transatlántica.En su segundo día en el estrado de los testigos en el tribunal federal de Alejandría, Virginia, Gates describió en detalle las mentiras, los documentos falsos y las ganancias falsas que, según dijo, preparó por instrucciones de Manafort.Manafort, sentado a la mesa de la defensa, miró fijamente a Gates, que ha evitado asiduamente su mirada.El testimonio de Gates es una parte central del caso de los fiscales mientras intentan probar que Manafort, ex presidente de campaña del presidente Trump, cometió fraude bancario y crímenes fiscales.Gates testificó que la mayoría de sus crímenes fueron cometidos en nombre de su antiguo jefe, mientras que otros los hizo por su cuenta. Gates se declaró culpable en febrero como parte de un acuerdo con el fiscal especial Robert Mueller.Como el primer juicio que surgió de la investigación del abogado especial, el caso Manafort es una prueba pública crítica del trabajo de Mueller. Su equipo de fiscales y agentes continúa investigando la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y si algún asociado de Trump conspiró con esos esfuerzos.El testimonio más discordante se produjo el martes cuando el abogado de Manafort, Kevin Downing, le tocó interrogar a Gates."Había otro Richard Gates, ¿no es cierto? ¿Un secreto, Richard Gates?" Downing preguntó.Gates, que parecía entender inmediatamente la sugerencia del abogado, comenzó a hablar con voz tensa y calmada, diciendo que hace unos 10 años, tenía "otra relación": una relación extramatrimonial.Cuando se le preguntó si ese asunto había tenido lugar en Londres, Gates dijo que había ocurrido allí y en otros lugares. Durante unos dos meses, dijo Gates, mantuvo un departamento separado en Londres. Al ser interrogado, admitió que también había volado en primera clase y se había alojado en hoteles de lujo como parte de esa relación.Gates también testificó que había usado dinero malversado de Manafort para ayudar a financiar su relación. Cuando Downing le preguntó si había gastado tanto como 3 millones en su aventura, Gates respondió que pensaba que la cifra era más baja, pero estuvo de acuerdo en que había tomado dinero de Manafort sin su permiso.Anteriormente en su testimonio, Gates dijo que había malversado varios cientos de miles de dólares mientras trabajaba para Manafort.Muchas de las preguntas de Downing parecían dirigidas a reforzar su estrategia de defensa central: que Gates, y no Manafort, es el verdadero villano en el caso, un hombre que dijo tantas mentiras y robó tanto dinero que no podía recordarlas todas.Gates dijo que recibió el dinero como una bonificación, aunque dijo que no creía que hubiera ningún correo electrónico para respaldar su reclamo.A continuación, Downing presentó a Gates un documento que muestra las transferencias de dinero de 2010 a 2014, algunas de las cuales son grandes cantidades en dólares de cuentas chipriotas en las que Manafort guardaba su dinero. Gates reconoció que la lista incluía "transferencias no autorizadas", pero no pudo especificar cuáles.En un momento dado, Gates dijo que el documento no tenía suficientes detalles para ofrecer mejores respuestas. Pero la línea de preguntas también lo llevó a decir en repetidas ocasiones que no recordaba las transferencias de dinero a las que se refería Downing, y sobre las cuales Downing afirmaba que el fiscal especial le había preguntado anteriormente a Gates. Downing señaló que la memoria de Gates era mucho más clara cuando un fiscal era el que hacía el interrogatorio."¿Te han confrontado con tantas mentiras que no puedes recordar nada de eso?" Downing preguntó.Downing también acusó a Gates de robar dinero de la empresa de Manafort para viajar a Las Vegas, comprar equipos de sonido y comprar en Whole Foods en Richmond, Virginia, donde Gates vive con su familia. Gates dijo que sí gastó dinero firme en esas cosas, pero que no creía que proviniera de cuentas en el exterior. Los viajes de Las Vegas fueron para su empresa de producción de películas, dijo, no por diversión.Gates dijo que para la empresa productora de películas, escribió una carta en la que afirmaba falsamente que su compañía invertiría una gran cantidad de dinero en el proyecto cinematográfico de un amigo."Lo hice como un favor", dijo Gates."¿Has cometido fraude como un favor?" Downing preguntó con escepticismo."Lo hice, lo admití", respondió Gates.Downing cambió rápidamente de un tema a otro y, a veces, el testigo parecía confundido sobre qué acto fraudulento estaban discutiendo.La estrategia funcionó al menos una vez, cuando Gates se contradijo a sí mismo en cuestión de minutos.