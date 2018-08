Salt Lake City—Un equipo de estudiantes navajos de secundaria de una remota área del sur de Utah está construyendo un robot para representar a Estados Unidos en un torneo internacional de robótica.Los adolescentes navajo han trabajado durante todo el verano en el proyecto, tomándose tiempo para reunirse pese a manejar largas distancias hacia sus trabajos, que quedan lejos de la Montaña Navajo, territorio navajo en el sur de Utah lleno de piedras rojas y salvia, donde hay pocos trabajos remunerados, dijo la maestra Heather Anderson.El equipo recibió una invitación especial para competir en el mundial de robótica First Global Challenge que comienza el 14 de agosto en la Ciudad de México. Equipos de más de 190 países crearán robots para el sector de generación de energía, especialmente de fuentes renovables. Hay equipos de Congo, Ucrania y otros países, y otros que representan específicamente a Estados Unidos, Canadá y México.El equipo Naatsis'aan, nombre navajo que quiere decir Montaña Navajo, ha estado compitiendo durante dos años en Utah, y a nivel estatal está considerado como uno de los mejores de su tipo, dijo Chelsey Short, directora regional de FIRST Robotics. Comenzaron el proyecto luego que un equipo australiano los buscó y fueron apoyados por instructores, pero mantener el programa en una secundaria con 30 estudiantes ha sido difícil."No es como que ellos ya tuvieran esas habilidades técnicas; decidieron que querían formar un equipo y así lo hicieron, y en el camino hallaron a mentores", dijo Short.Incluso conseguir comida para el equipo puede ser difícil, ya que los restaurantes y tiendas más cercanos están a 90 minutos de distancia de la comunidad Montaña Navajo, donde varias casas no tienen agua potable, dijo Anderson. Cuando se quedan sin tornillos especiales, tienen que esperar dos semanas para que les lleguen por correo."Fue frustrante por el tiempo perdido antes de la competencia en México", dijo una de las integrantes del equipo, Breana Bitsinnie, de 18 años. Se centraban en otras tareas mientras esperaban.Cada uno de los equipos que participarán en el mundial de México debe construir un robot que opere una planta generadora de electricidad a escala y una red de transmisión.El equipo navajo recibió un kit de suministros para construir sus robots a principios de junio, y están programando las máquinas para que realicen tareas como mover cajas a puntos específicos y dar vueltas a un aerogenerador, dijo Anderson.

