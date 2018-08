Mintió a petición de Manafort ...y también lo robó

Alexandria, Virginia— Rick Gates, el testigo estrella contra el ex jefe de campaña del presidente Donald Trump, admitió el lunes en la Corte federal que cometió una serie de delitos junto con su ex jefe a quien confesó haberlo robado al igual que a otras personas.En su primera hora de testimonio, Gates hizo un recuento de años de ilícitos, diciendo que la mayoría de sus fechorías se cometieron en nombre de su ex jefe, Paul Manafort, mientras que otros delitos fueron para su propio beneficio, incluido el robo de cientos de miles de dólares. Gates también dejó en claro que testificaba contra Manafort con la esperanza de recibir una pena de prisión menor, habiéndose declarado culpable en febrero como parte de un acuerdo con el fiscal especial Robert Mueller.Con un traje azul y una corbata dorada, Gates se dirigió al estrado de los testigos en la Corte federal de Alexandria, Virginia, poco después de las 4 p.m. (2 p.m. de El Paso), y no perdió mucho tiempo antes de llegar al meollo del asunto.“¿Cometió crímenes con el señor Manafort?”, le preguntó a Gates el fiscal Greg Andrés.“Sí”, respondió Gates.Mientras contestaba las preguntas, Gates mantuvo sus ojos en el fiscal. Manafort, sentado a la mesa de la defensa, miró fijamente a su antiguo socio comercial.Presentado con una copia del acuerdo de culpabilidad que firmó, Gates dijo que conspiró con Manafort para falsificar las declaraciones de impuestos de Manafort.Andrés le preguntó a Gates si entendía que sus mentiras y omisiones eran ilegales.“Sí”, dijo Gates.Cuando se le preguntó por qué había mentido, Gates dijo que lo había hecho a pedido de Manafort.Gates dijo que él y Manafort tenían 15 cuentas en el extranjero que no informaron al Gobierno federal, y sabían que era ilegal.“El señor Manafort me ordenó” que no informara esas cuentas, testificó Gates.Gates también dijo que Manfort le había ordenado que informara el dinero transferido de sus cuentas bancarias en el extranjero como préstamos, en lugar de como ingreso, para reducir el ingreso gravable de Manafort. Al registrarlo como un préstamo, explicó Gates, Manafort podría diferir la cantidad de impuestos que debía.Gates dijo que incluso mientras estaba cometiendo crímenes con su jefe, también le estaba robando.Él testificó que tenía control sobre algunas de las cuentas bancarias de Chipre que tenían el dinero de Manafort, y creó facturas falsas para desviar cientos de miles de dólares.“Agregué dinero a informes de gastos y creé informes de gastos” que no eran precisos, dijo, para aumentar su salario en “varios cientos de miles” de dólares.Ese testimonio probablemente explica uno de los misterios menores de la primera semana del juicio de Manafort.La semana pasada, empleados de varias tiendas y proveedores de servicios testificaron la semana pasada que Manafort gastaba millones de dólares en trajes, sistemas de entretenimiento para el hogar y automóviles. A algunos de los testigos se les mostraron facturas falsas de esas firmas. Ahora parece que esas facturas falsas podrían haber sido parte del plan de Gates para malversar el dinero de su jefe.Gates testificó que también había malversado dinero de otros empleadores y que ofreció esa información a los investigadores una vez que comenzó a cooperar.Gates dijo que también le dijo a los fiscales que había mentido en un caso civil contra Manafort que involucraba un fondo de capital privado.Como parte de su acuerdo de declaración de culpabilidad, Gates dijo que los fiscales acordaron no presentar cargos en esos asuntos, y retirar una segunda acusación contra él en Alexandria, por de fraude bancario y fiscal. Gates dijo que era culpable de esos crímenes, ya que había enviado dinero desde Chipre a través del Reino Unido a los EU sin pagar impuestos correspondientes. También admitió haber transferido dinero de Chipre para Manafort que no fue declarado como ingreso.Al preguntársele si obtuvo algún beneficio personal de las solicitudes de préstamo falsificadas de Manafort, Gates respondió: “No, no lo hice”.Repetidamente, Gates insistió en que la mayoría de sus delitos fueron cometidos en las instrucciones explícitas de Manafort. En un momento dado, recitó los nombres de una docena de compañías extranjeras que, según dijo, controlaba Manafort; a petición de los fiscales, identificó tres más. El dinero en ellos “provino de los ingresos de la asesoría política en Ucrania”, dijo.Gates describió al jurado cómo se conocieron ambos: en una fiesta de Navidad en la casa de Manafort, cuando Gates estaba trabajando como practicante.Gates dijo que mientras trabajaba para Manafort a lo largo de los años, sus obligaciones aumentaron, pero aún se consideraba simplemente “un empleado de la firma”, y creía que Manafort pensaba en él de la misma manera. Los dos no socializaban fuera del trabajo, dijo Gates.Cuando los abogados interrumpieron el interrogatorio para sostener una conversación privada con el juez federal T.S. Ellis, Gates permaneció en el banquillo de los testigos, mirando al frente, sin ver a Manafort.Manafort tomó algunas notas y parecía en un momento que se reía para sí mismo.Manafort y Gates fueron acusados el año pasado por docenas de cargos de conspirar juntos para ocultar millones de dólares del IRS en cuentas bancarias extranjeras, y cuando su flujo de caja se agotó, enviando información falsa a los bancos para obtener préstamos.En febrero, Gates decidió declararse culpable de mentir al FBI y conspirar contra los Estados Unidos, como parte de un acuerdo alcanzado con los fiscales para presentar pruebas contra su socio comercial de toda la vida.