Con O'Rourke fuerte, aumenta alarma de Ted Cruz

Smithville, Texas— Mientras Ted Cruz respondía preguntas en un evento femenino republicano aquí el sábado por la noche, Ronnie Ann Burt, una jubilada de Bastrop, hizo un cuestionamiento: ¿Debería realmente confiar en el aluvión creciente de conversaciones en línea que afirman que la reelección del senador está en peligro?La respuesta de Cruz: Créanlo."Está claro que tenemos una carrera real y disputada en la que el margen es demasiado cercano para estar cómodos", dijo Cruz, quien enfrenta un desafío –vigoroso y financiado de forma masiva– por parte del representante Beto O'Rourke, demócrata de El Paso.La visita de Cruz a esta pequeña ciudad del centro de Texas fue parte de un regreso a la campaña electoral del sábado en la que el titular aumentó sus largas advertencias de que el entusiasmo demócrata en la era del presidente Donald Trump no debería descartarse, incluso en un estado rojo (republicano) como Texas.El momento no podría haber sido más apropiado: tres encuestas esta semana mostraron el endurecimiento de la carrera de Cruz y un pronóstico político nacional cambió sus expectativas a favor de O'Rourke. Mientras tanto, Cruz lanzó su primer anuncio televisivo el viernes, incluyendo tres dirigidos a O'Rourke, y el rival se movió rápidamente para convertirlos en una gran ayuda para recaudar fondos.En una presentación el sábado por la tarde en el conservador escenario del Resurgent Gathering en Austin, Cruz realizó una evaluación de casi 10 minutos del panorama político incierto que enfrenta en noviembre."El mayor desafío que tengo en esta carrera es la complacencia", dijo Cruz. "La gente dice todo el tiempo, 'Oh, vamos, es una reelección de Texas. ¿Cómo podrías perder? 'Bueno, en un ciclo ordinario, eso podría ser cierto. Pero este no es un ciclo ordinario. La extrema izquierda está llena de ira y rabia y subestimamos esa ira a nuestro propio riesgo ".Cruz agregó que hay razones para ser escéptico con respecto a las encuestas, su campaña ha criticado sus metodologías, pero la línea de tendencia "debería ser motivo de preocupación para todos".Después de la conferencia Resurgent, Cruz se dirigió a una reunión con partidarios y familias que instruyen en casa a sus hijos al este de Austin, donde continuó insistiendo que la base republicana no puede dar por hecho noviembre. Cruz dijo que el condado de Travis fue la "base del apoyo" para O'Rourke, pero otros condados de "color rojo brillante" como Denton, Tarrant y Collin deben esforzarse como contrapeso."Hay muchos conservadores buenos y fuertes (en el condado de Travis) también; ustedes está en inferioridad numérica, pero esto los vuelve más fuertes cuando soportas críticas y abusos", dijo Cruz. "Lo que (los demócratas) están haciendo es encontrar a todos los liberales en el estado de Texas y darles energía para que aparezcan".Los comentarios de Cruz en los eventos del sábado se produjeron un día después de que el gobernador Greg Abbott ofreciera un pronóstico más tranquilizador para noviembre mientras se dirigía a la conferencia en Resurgent. Descartó la idea de una "ola azul" en noviembre como una exageración mediática que "vende periódicos" y le recordó a la audiencia que terminó derrotando a su muy calificada adversaria demócrata, Wendy Davis, por más de 20 puntos en 2014."Texas se mantendrá rojo", dijo Abbott, cuyo oponente demócrata, Lupe Valdez, no ha logrado el impulso que O'Rourke tiene contra Cruz.Cruz no parecía tan seguro como Abbott el sábado, y sus seguidores parecían entender el mensaje."Creo que lo que dijo el senador Cruz es cierto: los demócratas están descontentos porque perdieron (las elecciones presidenciales de 2016) porque nunca lo habían anticipado, y entonces están saliendo a la fuerza, y lo veo en mi propio condado". dijo Jeanne Raley, vicepresidenta del grupo de mujeres republicanas de Lost Pines que recibió a Cruz en Smithville. "Eso solo significa que tenemos que trabajar más"."La complacencia matará a cualquiera de nosotros", agregó.O'Rourke pasó el sábado en la ciudad fronteriza de Del Río, la última parada de su gira de 34 días por el estado durante el receso del Congreso en agosto. En una audiencia pública vespertina allí, O'Rourke motivó a sus seguidores a continuar durante los últimos tres meses de la carrera con el ímpetu de su lado."Dicen que hay dos puntos que nos separan, la campaña que estamos llevando a cabo y Ted Cruz: dos puntos es todo lo que tenemos ahora", dijo O'Rourke. "Hay 94 días para ir en esta elección. Podemos ganar totalmente esto, pero el 100 por ciento depende de nosotros ".La campaña de O'Rourke siguió mostrando impulso el sábado por la tarde, cuando dijo que había recaudado más de 500 mil dólares en las últimas 24 horas en respuesta a los comerciales de Cruz. La campaña se ha marcado el objetivo de alcanzar un valor de un millón de dólares para el final del fin de semana.Cruz probó un poco de la oposición varios minutos después de su aparición en el Encuentro Resurgente, cuando un manifestante interrumpió con un letrero que decía: "Lamebotas ruso", llamó a Cruz un cobarde y usó un improperio para denunciar a la multitud antes de estallar en cánticos de "Beto!". En su discurso, después, Cruz no perdió el tiempo y transformó el incidente en un punto de inflexión para la elección del otoño."Esa ira, por cierto, es peligrosa", dijo Cruz. "Cada uno de nosotros debe tomar este noviembre mortalmente en serio".