Crece incendio en California

Los Ángeles— Catastróficos incendios forestales continúan asolando California, mientras que uno de los siniestros casi duplicó en el curso del fin de semana su magnitud hasta convertirse en el segundo más grande en la historia del estado.No se han registrados heridos en el incendio del Complejo Mendocino, el cual está compuesto por dos conflagraciones más –el incendio del Rancho y el incendio del Río– que tienen lugar alrededor del lago Clear, en el norte californiano.En conjunto, forman el mayor siniestro que los bomberos estatales estén combatiendo en la actualidad. En total, el incendio del Complejo Mendocino ha arrasado 109 mil 466 hectáreas (273 mil 664 acres) –extendiéndose aproximadamente 70 por ciento durante el fin de semana–. Hasta el lunes por la mañana, se había contenido en un 30 por ciento y 75 viviendas habían sido destruidas.Los bomberos están intentando contener alrededor del estado 17 incendios mayores en condiciones calurosas, áridas y de viento.Al norte, en el condado Shasta, el sábado el devastador Incendio Carr cobró la séptima vida humana cuando un trabajador de Pacific Gas & Electric murió cuando formaba parte de una cuadrilla que restauraba la electricidad, dijo el vocero de la compañía J.D. Guidi.El fin de semana, la Casa Blanca aprobó la declaración de desastre para el condado Shasta, permitiendo a los habitantes afectados por el incendio Carr solicitar asistencia de desastres federales para hospedaje temporal, reparaciones de casas y otros programas.Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump culpó a las leyes ambientales estatales por los percances.“Los incendios forestales de California están intensificándose y volviéndose mucho peor debido a las malas leyes ambientales que no están permitiendo que se utilice de manera adecuada la extensa cantidad de agua que ya se encuentra disponible”, tuiteó el domingo. “Se está desviando hacia el océano Pacífico. ¡También debería abrirse paso entre los árboles para detener la propagación del fuego!”a la fecha, se desconoce a cuáles leyes californianas se refería Trump. Henri Grissino-Mayer, profesor de Geografía en la Universidad de Tennessee, dijo no tener “ninguna idea” a qué se refirió Trump en su tweet.“California NO desvía agua al océano”, dijo mediante e-mail a CNN. “Es cierto que se desvía agua a las ciudades costeras para un suministro constante de agua pero dicha agua la utilizan las comunidades costeras”.Más de 14 mil bomberos se hallan combatiendo las conflagraciones californianas. Cuadrillas procedentes de Australia y Nueva Zelanda se dirigían al estado para prestar auxilio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.