Aunque el día de hoy se entregara a la Policía de El Paso (EPPD) un donativo de más de 100 mil dólares para la compra de cámaras corporales, el sindicato de policías teme que esta inversión afecte al departamento a largo plazo.Esto luego de que se anunciará que EPPD recibirá un donativo de 110 mil dólares por parte de las fundaciones Cardwell y El Paso Community Fundation, así como la empresa Andeavor Corporation para la compra de entre 30 y 35 equipos que serán utilizados por elementos de la Unidad de Intervención de Crisis y la Unidad Anti-ebrios.Ron Martín, presidente de la Asociación Municipal de Oficiales de Policía de El Paso (EPMPOA), dijo sentirse temeroso de que la compra de estos equipos vaya a afectar en un futuro el presupuesto designado al departamento.“No digo que ahorita vaya a afectar, pero podría pasar en un año o dos cuando tengan que reajustar el presupuesto para poder pagar los sistemas de almacenamiento de los videos”, explicó Martín.Ya que asegura que no solo se trata de comprar cámaras, sino de darles mantenimiento pero sobre todo de pagar un sistema de almacenamiento que guarde todo el material que sea grabado.“El problema o lo caro aquí no son las cámaras, es el almacenamiento. Tal vez ahorita lo tengan pero en dos años quizá no y es ahí cuando nos puede afectar y no quiero que dejen de hacer academias o de contratar oficiales”, dijo.Martin comentó que a pesar de que EPPD será quien almacene los videos en un principio, llegará un momento en que ya no se tenga la capacidad de hacerlo y se tendrá que contratar una empresa externa que lo haga.Tal como pasó a principios de año con la Oficina del Sheriff de El Paso (EPCSO), quienes solicitaron al Condado avalar un contrato con una empresa privada para que ellos almacenaran el material que se grababa, ya que ellos no tenían mas espacio para hacerlo; lo que representó un gasto de poco más de 1.7 millones de dólares.Para Martín, lo mas preocupante es que cuando la ciudad tenga que hacer un gasto similar, vayan a querer terminar con las academias o simplemente que ya no contraten más oficiales.“Ahorita ya nos falta personal y no quiero que por tener estas cámaras nos vayan a hacer recortes”, enfatizó.Todo previstoDe acuerdo con Henry Rivera, representante municipal del Distrito Siete y principal promotor de las cámaras corporales, todo esta calculado y EPPD no sufrirá ningún recorte.“Todo eso ya lo teníamos previsto y no todos los 110 mil dólares serán para comprar cámaras, usaremos una parte para poder pagar el almacenamiento. No hay nada porque estar preocupados”, aseguró Rivera.El regidor mencionó que se tiene un programa para que por 10 años EPPD tenga dos academias por año, el cual según Rivera quedará intacto.“De esos 10 años ya van cuatro y todo ha ido normal y yo te puedo asegurar que mientras yo este aquí las academias se seguirán haciendo como hasta ahora”, reiteró.Preferiría contratar más elementosMartin recalcó que aunque no tiene nada en contra de las cámaras corporales o Rivera, el que seria una mejor opción contratar más agentes que estén disponibles para proteger a la comunidad.“Si me preguntas a mí yo prefiero tener más agentes en las calles que estén para proteger a los ciudadanos, creo que es de mas ayuda que una cámara”, mencionó.Por su parte Rivera señaló que es importante que EPPD se actualice y cuente con este tipo de tecnología que ya esta siendo utilizado en otras partes del país.“Ya muchos departamentos de policía tienen cámaras y esto ayuda a que haya una mayor transparencia en lo que los agentes hacen, pero sobre todo es para protección de ellos y de la comunidad”, dijo.Esto haciendo referencia a un video que se volvió viral en redes sociales donde se puede ver a un oficial de EPPD, apuntando con su arma de cargo a un grupo de adolescentes.“Con los videos que la gente subió al internet solo tenemos una parte de lo que pasó, vemos lo que la gente quiere que veamos, en cambio con las cámaras podemos saber que pasó desde el principio y no desde que la persona comenzó a grabar con su celular”, indicó Rivera.Por último el regidor aseguró que el implementar nueva tecnología atraerá más futuros oficiales de EPPD.“Con esto los jóvenes verán que nos preocupamos por ellos y por su seguridad, así que va a atraer más gente para que sean oficiales”, concluyó.La entrega del donativo será hoy en punto de las 9:30 de la mañana en la oficinas del cabildo, ubicadas en el 300 North Campbell.