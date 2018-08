Se preparan para venta libre de impuestos

Este fin de semana las compras para el regreso a la escuela serán totalmente libres de impuestos, por lo que se espera una gran afluencia en los centros comerciales, en almacenes, supermercados y por supuesto, en los puentes internacionales.Por lo que Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que durante estos próximos tres días del esperado ‘Tax Free Weekend’, todas las casetas existentes en los cruces internacionales de la región de El Paso permanecerán abiertas, con la finalidad de brindar un proceso más rápido y efectivo.Asimismo, los negocios locales, como en el Centro de El Paso, se preparan para uno de los fines de semana en donde grandes multitudes son atraídas por el descuento en sus compras.Estela Olivas, quien labora en una tienda de artículos varios en el Centro de la ciudad, dijo que el año anterior se agotaron varios modelos de mochilas ofertados durante el evento.“El año pasado todas las niñas querían la mochila de Frozen y los niños de Minecraft o de Mario Bros., este fin de semana a ver cómo nos va, esperemos que igual o mejor”, comentó.Agregó que los artículos más buscados durante el ‘Tax Free Weekend’ son los zapatos, las mochilas, los útiles escolares –principalmente marcadores y colores–, y los electrónicos.“Aquí en el Centro la gente viene a surtir a los niños, yo veo que las mochilas son lo que vienen a buscar aquí, ya después de las compras, se van a las tiendas, como a Wal-Mart o a los centros comerciales”, dijo Olivas.Además de los comerciantes, las autoridades federales informaron que se implementarán operativos especiales durante este ‘Fin de Semana sin Impuestos’, para un mejor flujo de vehículos y peatones en los puentes internacionales.Bajo el programa denominado ALOI (All Lanes Open Iniciative) –el cual se implementa en días festivos o en sucesos como el de este fin de semana–, más agentes de CBP y casetas se activan en horarios extendidos.Cada una de las casetas disponibles en los puentes permanecerá en funcionamiento y se adicionarán agentes de CBP para un óptimo y más acelerado procesamiento de ingreso, de acuerdo con autoridades.Normalmente, cuando todas las casetas se abren bajo el programa ALOI, los agentes de CBP operan en todos los carriles vehiculares y peatonales entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m. de lunes a viernes. Mientras que en fin de semana, todos los carriles están abiertos de 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.Durante este feriado anual de impuestos sobre las ventas, se puede comprar la mayoría de ropa, calzado, útiles escolares y mochilas (a la venta y que cuesten menos de 100 dólares).Las ventas sin impuestos de este año comienzan el viernes, 10 de agosto, y duran hasta la medianoche del domingo, 12 de agosto.La exención se aplica sólo a los artículos que califiquen durante el feriado fiscal de ventas.Los artículos que compre antes o después del feriado de impuestos sobre las ventas no califican para la exención de impuesto, y no hay reembolso de impuestos disponible.

