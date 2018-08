Entre armas y 'exorcismos', rescatan a 11 menores

Albuquerque, NM— Una redada que se llevó a cabo en un complejo en el desierto de Nuevo México dio como resultado el hallazgo de 11 niños harapientos y viviendo en la inmundicia, y también dejó al descubierto una extraña historia de armas, exorcismo y la búsqueda de un pequeño niño desaparecido que sufre de convulsiones y no hay en dónde encontrarlo.El padre del pequeño estaba entre las cinco personas que fueron arrestadas después de la redada, cerca de la frontera con Colorado. Los documentos de la Corte que fueron dados a conocer al público este lunes dicen que el padre le dijo a la madre del niño antes de huir a Georgia que quería hacerle un exorcismo al niño porque creía que estaba poseído por el demonio.Jerry Hogrefe, sheriff del Condado Taos, comentó que sus ayudantes arrestaron al padre, Siraj Ibn Wahhaj, y a otros cuatro adultos acusados de abuso infantil después de encontrar este viernes a los 11 niños dentro de un lugar improvisado en la pequeña comunidad de Amalia.“Estaba lleno de “basura fétida” y no había agua limpia”, dijeron las autoridades.En el interior, Wahhaj, de 39 años, fue encontrado fuertemente armado, incluyendo un AR-15 cargado, antes de que fuera tomado bajo custodia, informó el sheriff.Su hijo, Abdul-ghani, quien tenía 3 años cuando desapareció el pasado mes de diciembre, no estaba entre los niños que fueron encontrados. Sin embargo, Hogrefe dijo que las autoridades no tenían razón para creer que el niño estuvo en ese lugar hace varias semanas.Los oficiales de Hogrefe están buscando al niño, junto con el FBI y las autoridades de Georgia en el Condado Clayton, en donde, según dijeron, el niño estuvo viviendo antes de que su padre se lo llevara alrededor del 1 de diciembre del 2017.La madre del pequeño les comentó a las autoridades que el niño sufre de convulsiones y no puede caminar debido a severos problemas médicos, y requiere de una atención constante.También le dijo a la Policía en diciembre que Wahhaj se llevó al niño a dar un paseo a un parque y nunca regresó.La Policía del Condado Clayton señaló en un boletín de personas desaparecidas que la última vez que Wahhaj y su hijo fueron vistos fue el 13 de diciembre en Alabama, viajando con otros cinco niños y dos adultos.Autoridades de Georgia informaron que Wahhaj visitó el Condado Chilton el 13 de diciembre con siete niños y otro adulto cuando su auto se volcó. Wahhaj le comentó a la Policía que el grupo se dirigía de Georgia a Nuevo México para acampar.El policía estatal que redactó el reporte dijo que no encontró ningún equipo para acampar en o cerca del vehículo y que Wahhaj tenía en su poder tres pistolas, dos rifles, una bolsa con municiones, y un chaleco antibalas.Wahhaj le comentó al oficial que era dueño legal de las armas y que tenía permiso de Georgia para portarlas de manera oculta.“Wahhaj parecía muy preocupado por sus armas y comentó en varias ocasiones que eran de su propiedad y que eran legales”, dice el reporte.Este lunes, no se supo si Wahhaj y las demás personas acusadas de abuso infantil en Nuevo México –otro hombre y tres mujeres, una de las cuales se cree que es la madre de los 11 niños– cuentan con abogados defensores.La Oficina de Defensoría Pública del Condado Taos no contestó el mensaje telefónico que le dejó The Associated Press para que comentara al respecto.El sheriff del Condado Taos identificó a las mujeres que enfrentan cargos como Jany Leveille, de 35 años; Hujrah Wahhaj, de 38 años y Subhannah Wahhaj de 35 años. Fueron arrestadas en el poblado de Taos e ingresadas a la cárcel.La búsqueda en el complejo ocurrió en medio de una investigación que ha durado dos meses en colaboración con las autoridades del Condado Clayton y el FBI, según Hogrefe.El sheriff dijo que agentes del FBI habían vigilado el área hace unas semanas pero no encontraron una causa probable para catear la propiedad.Eso cambió cuando detectives de Georgia le enviaron un mensaje a la oficina de Hogrefe que inicialmente había sido enviado a una tercera persona diciendo: “Nos estamos muriendo de hambre, necesitamos comida y agua”.Lo que las autoridades encontraron fue lo que Hogrefe catalogó como “las condiciones de vida y pobreza más tristes” que ha visto en 30 años que lleva en ese puesto.Además de unas cuantas papas y una caja de arroz, había poca comida en el lugar, que según Hogrefe consistía en una pequeña casa móvil incrustada en la tierra y cubierta con plástico, en donde no hay agua, tubería ni electricidad.Hogrefe relató que los adultos y los niños –cuyas edades oscilan de 1 a 15 años– no tenían zapatos, vestían harapos y “se veían como refugiados de un país del tercer mundo”.El abuelo del niño desaparecido, Imam Siraj Wahhaj, originario de Brooklyn en Nueva York, emitió una súplica en Facebook para que lo ayuden a encontrar a su nieto.En un documento de una Corte federal en el 2006, Siraj Ibn Wahhaj denunció que fue acosado en su trayecto hacia y desde Marruecos por agentes de Aduanas en el Aeropuerto JFK en Nueva York porque es “el hijo del famoso musulmán Imam Siraj Wahhaj”.