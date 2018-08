Enfurece a usuarios fallas en cobros en puentes

Usuarios del programa E-Fast Pass, a cargo del Departamento de Puentes Internacionales de la Ciudad de El Paso, dicen que han realizado pagos en sus cuentas mediante el sistema municipal, pero no se ha reflejado el crédito en sus cuentas.Un total de 18 correos electrónicos de usuarios quejándose en contra del malfuncionamiento del sistema llegaron a la Redacción de El Diario de El Paso.“Deposité en mi cuenta el pasado 27 de julio un total de 46 dólares, pero checo mi cuenta y sólo aparecen 12 dólares, creo que hay un problema”, expuso Adrián, uno de los usuarios afectados.Otro fronterizo dijo que había depositado un total de 36 dólares en su cuenta, pero que nunca se acreditaron. “Simplemente se hizo el cobro en mi tarjeta bancaria pero nunca se reflejó en mi cuenta, por lo que me quedé sin cruzar”, escribió.Una usuaria manifestó que se habían cobrado dos montos por 20 dólares en su cuenta de E-Fast Pass, por lo que ahora su cuenta aparece con un balance de -39 dólares. Alegó que no reconoce ninguna de las dos transacciones, por lo que el sistema no funciona de forma correcta.El sistema E-Fast Pass, reemplaza al antiguo sistema AVI Tolls, en donde los fronterizos adquieren un chip, una cuenta en línea y pueden cruzar la frontera –únicamente de El Paso a Ciudad Juárez por los puentes de Zaragoza y Santa Fe–, de forma prepagada.La ventaja principal es que no es necesario el efectivo, ya que el cobro se hace automático mediante el lector del chip. Los usuarios depositan dinero mediante una cuenta –similar a las bancarias–, mediante la página web www.eptoll.elpasotexas.gov.Después, cada cruce es descontado de su crédito, previamente pagado. Otra gran ventaja, es que los usuarios pagan únicamente $3 dólares por cruce de automóvil particular, mientras que los guiadores de las líneas regulares, pagan $3.50 dólares, 50 centavos más que los usuarios de las casetas prepagadas.En cuanto a las irregularidades en las cuentas de los usuarios, las autoridades municipales reconocieron que sí existió una falla en el sistema en línea, sin embargo, se encuentran realizando auditorías en todas las cuentas.“El problema se da cuando los usuarios pagan con tarjetas mexicanas, debido a que el sistema en línea no reconoce las direcciones de los usuarios”, dijo Paul Stresow, director del Departamento de Puentes Internacionales.Stresow afirmó mediante un correo electrónico a El Diario de El Paso que los puentes internacionales bajo la circunscripción del Ayuntamiento de El Paso, sufrieron un cambio en los sistemas de procesamiento de tarjetas de crédito, esto con la finalidad de brindar una mejor seguridad en las tarjetas de crédito de los usuarios.“Durante este proceso del 7 al 17 de julio, tuvimos algunas transacciones retenidas, por lo que los usuarios recibieron crédito en nuestro sistema E-Fast Pass, pero sus tarjetas de crédito no fueron cargadas con el monto”, detalló Stresow.Agregó que los controles de seguridad que configuró el nuevo procesador marcaban tarjetas debido a un problema de configuración. Mencionó que este problema fue arreglado el pasado martes 17 de julio.Se envió una carta por correo electrónico a los clientes que se vieron afectados. Pero es importante resaltar que si tuvieran crédito en la cuenta E-Fast Pass, podrían cruzar, pero se tuvieron que volver a comprar pasajes para complementar sus cuentas, informó el titular.Declaró que aquellas personas que no contaban con crédito en sus cuentas, pero continuaban cruzando, presentaban un balance pendiente, mismo que fue el que se descuenta.“Si no tenían crédito, y se cruzaron, sus cuentas entraron en un estado negativo”, dijo Stresow. “Se solicitó a todos los clientes que verifiquen sus tarjetas de crédito para verificar que no se les haya cobrado”, añadió.El titular de Puentes Internacionales confirmó que sí hubo cierta confusión entre los usuarios porque sus cuentas de E-Fast Pass les otorgaron crédito sin cobrarles.En cuanto a cobros, dijo que el sistema no puede cobrar una tarjeta de crédito por segunda vez consecutivamente, por lo que se notificó a los usuarios afectados para que verifiquen sus cuentas y, si es necesario, se repondrá el crédito para cubrir los montos.“De la lista de clientes que se vieron afectados y nos han contactado, no hemos encontrado ninguna cuenta que se haya ajustado incorrectamente”, concluyó Stresow.