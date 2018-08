Siempre creyó ser ciudadana...era falso

Mientras estaba sentada en un centro de detención para inmigrantes del oeste de Texas el viernes, tres días antes de cumplir 36 años, Ivonne Burciaga Prieto se preguntó por qué ha visto a otros inmigrantes indocumentados liberados mientras ella sigue languideciendo allí después de casi seis meses.Después de todo, la madre de tres niños ciudadanos de Estados Unidos viajó libremente de ida y vuelta por la frontera entre Texas y México durante décadas. Ella pagó impuestos aquí, compró una casa aquí y registró su auto a su nombre aquí. Ella cree que ella también es ciudadana.Pero Burciaga Prieto ha estado bajo custodia federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Sierra Blanca desde febrero, luego de que las autoridades la acusaron de hacer un reclamo falso de ciudadanía presentando un certificado de nacimiento falso. Es el mismo documento que ha utilizado durante años para ingresar a El Paso desde Ciudad Juárez, México."Su madre le dijo que nació fuera de Houston y... usó una partera", dijo el abogado de Burciaga Prieto, Stephen Spurgin."Una partera saltó a través de todos los aros para firmar [el certificado de nacimiento] y la gente en el puente estuvo feliz con eso por años". Feliz, argumenta Spurgin, hasta que Burciaga Prieto fue víctima de represalias.En noviembre de 2013, el primogénito de Burciaga Prieto, de 6 años, fue abusado sexualmente. Las órdenes de protección fueron buscadas y obtenidas. La familia recibió asistencia de la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de El Paso. Y Burciaga Prieto testificó para ayudar a la fiscalía.Pero antes de la condena del primo, Burciaga Prieto fue detenida en la frontera. Spurgin y Burciaga Prieto creen -y afirman en documentos enviados a las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional- que advirtió a un familiar enojado y aduanero de Estados Unidos en un acto de venganza.Además del certificado de nacimiento estadounidense firmado por la partera, Burciaga Prieto también tenía un certificado de nacimiento mexicano, que según Spurgin es común en las culturas fronterizas. Burciaga Prieto le dijo a The Texas Tribune que sus padres obtuvieron el documento mexicano para tener vínculos legales con su familia mexicana y sus negocios, y poder asistir a una escuela pública en México. Pero por razones que dijo desconocidas para ella, sus padres dieron su fecha de nacimiento un mes antes en el documento mexicano.En una carta del 24 de mayo a Juan Méndez, un oficial de deportación del Departamento de Seguridad Nacional, Spurgin dijo que todo era una estratagema para que Burciaga Prieto y su hijo retractaran su historia. Spurgin ha visto el certificado de nacimiento estadounidense de Burciaga Prieto y dijo que cree que es auténtico. Pero incluso si no lo es, dijo, Burciaga Prieto ha vivido toda su vida creyendo que era estadounidense."Si algo se hizo nefastamente, no es culpa de Ivonne", dijo. "Los bebés no toman ese tipo de acciones. Los padres los llevaron pensando que era lo mejor para sus hijos".Cuando Burciaga Prieto fue detenida en el puente en 2014, dijo que un agente de Aduanas y Protección Fronteriza le dijo que iba a ir a la cárcel por un tiempo si no confesaba ser mexicana. "Lo único que recuerdo haberle dicho fue: 'Si crees que estoy, está bien'", dijo. En una denuncia penal presentada ante la Oficina del Fiscal de EE. UU. Para el Distrito Oeste de Texase, Burciaga Prieto fue acusado de violar las leyes de inmigración al hacer una representación falsa de la ciudadanía.Pero cuatro meses después, los fiscales federales desestimaron el cargo. Una orden de una página con fecha de junio de 2014 establece que "el gobierno no desea procesar en este momento", Spurgin dice que los fiscales federales vieron a través de la estratagema de represalia.Burciaga Prieta y su familia finalmente se mudaron a Midland y continuaron con sus vidas. El archivo de su caso incluye copias de recibos de sueldo, declaraciones de impuestos y contratos de arrendamiento, nada que sugiera que estaba tratando de vivir bajo el radar.Pero los funcionarios de inmigración nunca la dejan fuera de la suya. Este febrero, después de casi cuatro años, ICE arrestó a Burciaga Prieto en su casa mientras dos de sus hijos estaban en la escuela y uno estaba en casa enfermo. Los niños, ahora de 11, 13 y 15 años, están con sus abuelos en México hasta que la escuela comience nuevamente en un par de semanas, dijo Burciaga Prieto.Citando razones de privacidad, un funcionario de la oficina de ICE en El Paso se negó a comentar sobre el caso."Soy madre soltera, soy madre y padre y mis hijos me necesitan", dijo Burciaga Prieto desde la detención la semana pasada. "Y estoy aquí y veo que todos salen, que las madres llegan con sus hijos y salen y estoy traumatizada. No he matado a nadie, no soy traficante de drogas, no tengo cargos criminales ".Con su ciudadanía en cuestión, Spurgin está buscando una opción alternativa para su cliente: una visa U. Es una visa que se puede otorgar a las víctimas de delitos o personas que ayudan con el enjuiciamiento de un delito. El archivo de casos de Burciaga Prieto incluye una certificación de la Oficina del Fiscal del Condado del Condado de El Paso que acredita su cooperación en el caso y el trauma que el abuso sexual causó a su familia.Pero el proceso para finalizar la visa U podría tomar hasta cuatro años, dijo Spurgin.Spurgin sostiene que ICE está manteniendo arbitrariamente a su cliente por malicia y que los cambios a la política de inmigración bajo el presidente Donald Trump han jugado un papel clave en su detención."Los jueces de inmigración durante décadas han tenido la capacidad de retirar los procedimientos en un caso de inmigración temporalmente para que las agencias gubernamentales puedan ponerse al día", dijo.Pero el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ordenó a los jueces suspender la práctica, llamada "cierre administrativo", en mayo.Mientras tanto, los jueces de inmigración no pueden establecer una fianza o liberar a una persona en libertad condicional, por lo que le corresponde a ICE dejar a Burciaga Prieto fuera de la detención."ICE decidió que una persona inocente como Ivonne debe ser encerrada y separada de sus hijos", dijo Spurgin. "Ella no es un riesgo de fuga, no es un peligro para la comunidad". Pero, lo que es más importante, independientemente de si es ciudadana de los EE. UU. O no, ella ayudó a la oficina del Fiscal del Condado de El Paso a separar a un violador, a un violador de niños ".Spurgin dijo que los contribuyentes de todas las tendencias políticas deberían estar indignados de que su dinero, tanto como $ 150 por día, se gaste para detener a su cliente."No puedo estar aquí", dijo Burciaga Prieto. "Necesito estar con mis hijos".