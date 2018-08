Ahora ataca Trump a ¡Lebron James!

Washington— Un problema doméstico tal vez se avecina entre el presidente Trump y su esposa.La primera dama Melania Trump emitió un comunicado el sábado en apoyo de LeBron James, después de que el presidente Donald Trump publicara un tuit nocturno atacando a la estrella del basquetbol.El presidente utilizó su medio favorito –Twitter– y atacó la inteligencia de James la noche del viernes, luego de que CNN transmitiera una entrevista en la que el astro de la NBA le dijo al presentador Don Lemon que creía que Trump estaba tratando de dividir el país utilizando los deportes como una cuña."Lebron James acaba de ser entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon", escribió Trump. "Hizo que Lebron se viera inteligente, lo que no es fácil de hacer. ¡Me gusta Mike!"Trump aparentemente había visto la retransmisión de la entrevista, que originalmente salió al aire el lunes, dijo CNN.Las preguntas de Lemon se centraron principalmente en el tiempo de James fuera de la cancha, cubriendo la recientemente terminada "I Promise School" de James en Akron, una asociación pública y sin fines de lucro diseñada para ayudar a los niños desatendidos en su ciudad natal de Ohio.James, recién llegado Los Angeles tras ser contratado por los Lakers, tres veces Jugador Más Valioso (MVP) de las finales de la NBA y doble medallista de oro olímpico, dijo que la apertura, el lunes, de la escuela quizás fue el mejor día de su vida.Pero Lemon también habló sobre el despertar político de James, impulsado por la conmoción racial en el país y la batalla de Trump con Colin Kaepernick y otros jugadores de la NFL que se arrodillaron durante el himno nacional para protestar contra los homicidios de afroamericanos a manos de policías."Lo que noté en los últimos meses", le dijo James a Lemon, "es que [Trump] ha usado un poco los deportes para dividirnos, y eso es algo con lo que no me puedo identificar".Si bien James no ha comentado sobre el tuit de Trump, otros han respondido directa e indirectamente, como la primera dama."Parece que LeBron James está trabajando para hacer cosas buenas en nombre de nuestra próxima generación", dijo la portavoz de Melania Trump, Stephanie Grisham. "Y tal como siempre lo hizo, la Primera Dama anima a todos a tener un diálogo abierto sobre los problemas que enfrentan los niños hoy en día".Grisham agregó que la primera dama apoya el "comportamiento responsable en línea" como parte de su iniciativa Be Best, y dijo que Melania Trump estaría dispuesta a visitar la nueva escuela de James.

