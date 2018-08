Renuevan, por ahora, esperanza de 'dreamers'

Un juez federal rectificó su orden a la administración Trump para restablecer un programa que ha salvado a miles de jóvenes inmigrantes de ser deportados.Y aunque la orden no tiene un efecto inmediato, porque el juez federal John D. Bates dio 20 días al gobierno como plazo para apelar, la decisión fue recibida por entusiasmo por los denominados ‘dreamers’.Mientras tanto, coinciden abogados y activistas, aquellas personas que piensen que califican para el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) pueden prepararse y solicitar el apoyo.A diferencia de otras órdenes judiciales para restablecer el DACA, la emitida por Bates ampara a los solicitantes por primera vez del plan, lo cual permite que nuevas generaciones se registren mientras tanto.“El gobierno no ha justificado legalmente la cancelación de DACA”, expresó la abogada Jeanne Morales."Estoy muy contenta que una vez más un juez haya tomado la decisión correcta, ya que es injusto que por un capricho, mala intención y ánimo de avanzar una agenda anti-inmigrante, el Presidente Trump haya atentado contra los sueños de miles de jóvenes que son parte de nuestra comunidad y que han demostrado ser gente de bien", dijo Gabriela Castañeda, beneficiaria del programa DACA."Tenemos que seguir adelante y luchar por algo más inclusivo en donde los 11 millones de indocumentados algún día podamos hacernos ciudadanos de este país y así votar por las personas que de verdad defiendan nuestros intereses", afirmo Castañeda quien también es coordinadora en la Red Fronteriza de Derechos Humanos (BNHR).La orden del juez John Bates, de la Corte de Distrito de Washington D.C. detalla que la administración federal tiene 20 días, hasta el próximo 23 de agosto, para responder a su mandato, ya sea apelando su decisión o pidiendo una suspensión temporal de la medida.Bates sostuvo que gobierno federal falló en su intento de justificar su decisión de suspender el programa DACA, mismo que fue creado por el ex presidente Barack Obama y que otorga permisos de trabajo y alivio de la deportación a miles de inmigrantes.

