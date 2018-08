Freeway de El Paso, de los más peligrosos

El tramo de la interestatal 10 (I-10) que corre de Anthony, Texas, pasa por la zona de El Paso, y que se extiende hasta Louisiana, ha sido catalogado en un reciente estudio de seguridad en el camino como el quinto mas peligroso del país, y donde más accidentes ocurren.El sitio ValuePenguin.com, especializado en estudiar datos para tomar mejores decisiones financieras, utilizó información de la Administración Nacional para la Seguridad de Tránsito en Carretera para considerar este segmento de la I-10 como uno de los de mayores riesgos para quienes lo utilizan.El estudio denominado "Las 50 Carreteras Más Peligrosas" destaca el hecho de que se registraron 585 accidentes con fatalidades en dicho tramo de la I-10 del año 2010 al 2016.En El Paso la situación se ha agravado en parte por la ampliación de la I-10 entre Sunland Park y Executive Center en los últimos tres años.En mayo de 2016, un tráiler que transitaba con dirección al Este no pudo frenar la velocidad en Sunland Park y chocó por impacto a tres vehículos.Las consecuencias del accidente –uno de tantos que ocurren en esta zona– fueron la muerte de dos mujeres, al incendiarse su auto, más cinco hospitalizados, incluyendo a un hombre cuyo vehículo fue enviado a los carriles en sentido contrario a causa del accidente.El jueves pasado por la madrugada, en la zona de Fort Hancock, al Este de El Paso, murieron dos hombres, incluyendo un paseño, al ir manejando en sentido contrario.La fría estadística destaca el alto número de accidentes con perdidas humanas, hecho que se apoya con el hecho de que en lo que va del año 2018 se han registrado 33 muertes por accidentes de tránsito de acuerdo a reportes del Departamento de Policía de El Paso.El pasado 28 de julio se reportó la muerte de María Heredia, de 64 años de edad, quien fue identificada como la víctima de la fatalidad número 33 del año en la ciudad, quien sufrió un accidente en la I-10, justo en la marca de la milla 27.María y Luis Heredia, de 67 años de edad, tripulaban una motocicleta Victory, modelo 2014, con dirección al este sobre la I-10, cuando la llanta trasera del vehículo se ponchó, ocasionando que el conductor perdiera el control y que junto a su pasajera se impactaran aparatosamente en el lugar.En tanto, solo con horas de distancia, se registraron 2 accidentes fatales el domingo pasado en diferentes putos de la Interestatal 10, ambos en el extremo este de El Paso.El primer accidente ocurrió en la zona de Horizon City, cuando una camioneta tipo SUV volcó y detuvo su trayecto en la lateral de la Gateway East, casi esquina con Timothy Drive.El guiador murió de manera instantánea en un percance que involucró solamente al vehículo que tripulaba.En el segundo caso agentes de la oficina del Sheriff del Condado de El Paso atendieron una carambola donde varios automotores se vieron afectados.De acuerdo al reporte oficial un vehículo remolcaba a otro cuando fue alcanzado 2 más.Una persona aún no identificada falleció en lugar del accidente. mientras que otra más presentó heridas que no ponen en riesgo su vida.De acuerdo a datos oficiales de EPPD se han registrado 4 muertes en accidentes de motocicletas en lo que va del año.Un estudio del Centro de Aseguranza Automotriz destaca el hecho de que más del 50 por ciento de las muertes en motocicletas involucraron a tripulantes que no utilizaban casco.

