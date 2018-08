Avanza en El Paso proceso contra juniors juarenses

El Paso— Aunque ayer quedaría definido el futuro de la demanda civil interpuesta contra los agresores de un paseño que fue brutalmente golpeado en Ciudad Juárez hace más de un año, un juez del Condado de El Paso determinó que tendrá que estudiar las evidencias presentadas antes de tomar una decisión final.El pasado mes de mayo, Sebastián Alejandro Díaz Ponce, demandó por daños y lesiones a Óscar Valencia Aguayo, René Pinoncelly García, Sebastián Zapata Pozo, Diego Cantú Peraldi y José Contreras Hayes –todos de familias influyentes–, quienes lo golpearon mientras se encontraba en una fiesta de graduación de alumnas de la escuela Loretto High School en un centro nocturno de aquella ciudad.Los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de mayo, en el estacionamiento del bar Silver Fox, ubicado en el cruce de Paseo Triunfo de la Republica y Vicente Guerrero. A raíz de la golpiza, la víctima presentó serias lesiones corporales entre ellas una doble fractura de mentón, fracturas en la mandíbula y la nariz, por lo que fue trasladado a El Paso para recibir atención médica.La mañana del jueves, Díaz Ponce compareció ante el juez Javier Álvarez, quien determinaría si la demanda procedería o no, ya que los abogados de la defensa pretendían que se desechara el caso alegando que el afectado a pesar de haber nacido en El Paso, sólo vivió tres años en esta ciudad.“Después de su nacimiento él (Díaz Ponce) fue llevado a Ciudad Juárez, de sus 22 años a lo mucho solo ha vivido tres años aquí (El Paso). No reside permanentemente en esta ciudad, no puede ser considerado un residente del estado de Texas”, explicó Félix Valenzuela, abogado defensor.Como respuesta a los alegatos de la defensa, Ricardo y Federico Vielledent, abogados de Díaz Ponce, presentaron distinta documentación de su cliente que lo acreditaba como ciudadano estadounidense, como su acta de nacimiento, pasaporte y licencia de manejo de Texas.A pesar de tener dichos documentos en sus manos, los abogados de la defensa seguían insistiendo en que Díaz Ponce no ha vivido lo suficiente en El Paso para ser considerado un residente permanente de esta ciudad.

