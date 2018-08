Cambian la vida de veterana

La veterana Cholla Fox pasó de ser indigente a propietaria de una vivienda gracias al Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), el programa de Apoyo a la Vivienda de los Asuntos de los Veteranos (VASH) de la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de El Paso, Texas (HACEP).Fox, de 53 años, se mudará a una casa en el noreste de El Paso; su hija y sus nietos se mudarán a vivir con ella.“He pasado por muchas cosas en mi vida –montañas y valles– y he viajado por todo el país, ahora creo que esta casa es donde me podré quedar y criar a mi familia”, dijo Fox. “Esto me lo gané, y estoy muy orgullosa de ello”, afirmó.El programa HUD-VASH por medio de la HACEP es un recurso para que los veteranos puedan ser encaminados hacia la autosuficiencia. La travesía de Fox rumbo a convertirse en propietaria de una vivienda es el resultado de la asociación de tres entidades: La oficina del congresista federal Beto O’Rourke, el Departamento de los Asuntos de los Veteranos (VA) y la HACEP.Para el director ejecutivo de la HACEP, Gerald Cichon, el éxito de Fox y de otros es sólo el comienzo.“Hemos hecho uso del programa HUD-VASH a su máxima capacidad desde su introducción en el 2008 para ayudar a nuestros veteranos a reconstruir sus vidas”, dijo Cichon. “Fox y otros que han sobresalido en este programa ilustran el poder del mismo y cómo éste impacta las vidas de los veteranos a nivel nacional”, agregó.Originaria de Beaumont, Texas, Fox se unió al Ejército de Estados Unidos en 1982 y se mantuvo activa por 25 años, viviendo en El Paso durante su primer servicio antes de abandonar la región en 1988.Incluso al tener que enfrentar la indigencia, Fox nunca se apartó de su determinación de volver a levantarse y recuperar su vida. Se unió al programa HUD-VASH en el 2014 y trabajó para restaurar su crédito y sus ahorros. Trabajó con los coordinadores del programa por medio del Programa de Autosuficiencia Familiar y Propiedad de Vivienda de la HACEP para comenzar el proceso de adquisición de una casa.John Rhodes, un veterano que terminó el programa HUD-VASH hace un año, espera que historias como la de Fox y la suya propia alienten a los veteranos en dificultades a unirse al programa.“Cualquier veterano que pueda aprovechar la oportunidad debería hacerlo”, dijo Rhodes. Es trabajoso, pero el trabajo lo vale cuando el agente de bienes raíces te entrega las llaves de tu propia casa”, afirmó.El coronel retirado Michael Amaral, director del Sistema del Cuidado de la Salud de los Asuntos de los Veteranos, cree que el programa HUD-VASH es una de las maneras más efectivas y de mayor apoyo para que los veteranos hagan uso de los recursos del Gobierno para que puedan recuperar sus vidas.“Es una iniciativa colectiva para ayudar a nuestros veteranos, especialmente a aquellos que necesitan de la ayuda”, dijo Amaral. “pero el resultado final ayuda a dar apoyo a aquellos que lucharon por nuestras libertades que muchas veces damos por sentadas”, dijo.Una cabalgata de técnicos de mantenimiento de la HACEP, representantes de la oficina local del VA, la oficina del congresista Beto O’Rourke, la oficina del representante municipal Sam Morgan, y el mismo Cichon ayudaron a transportar las pertenencias de Fox hasta su nueva casa.“Esto es parte de nuestra misión: Ayudar a la gente por medio de nuestros programas y darles una vida de independencia y autosuficiencia”, dijo Cichon. “Los veteranos como Cholla y John son una inspiración para sus familias y para nuestra comunidad”, añadió.El programa Boucher HUD-VASH (Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos – Apoyo a la Vivienda de los Asuntos de los Veteranos) es una iniciativa del presidente Barack Obama puesta en marcha en el 2008 para erradicar la indigencia entre los veteranos.La Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de El Paso (HACEP), la cuarta autoridad más grande en Texas, administra el 14º portafolio más grande de vivienda pública en Estados Unidos. Hogar de la primera comunidad de vivienda asequible de costo energético nulo, libre de combustibles fósiles y LEED Platino en Estados Unidos, HACEP ofrece asistencia de alta calidad para la vivienda a más de 40 mil paseños de bajos recursos por medio de programas de Vivienda Pública, Boucher Opcional para la Vivienda, Crédito Fiscal, No subsidiados y Nuevas Construcciones de la Sección 8.

