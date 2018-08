Dan tiempo a policías corruptos para pactar

Un juez federal concedió tres semanas de tiempo para que tres exagentes de la Policía Municipal de Ciudad Juárez y un ex agente de la Policía Estatal de Chihuahua acusados de narcotráfico puedan llegar a un acuerdo con la Fiscalía.De no definir su situación se irán a juicio en noviembre, se dio a conocer.Se trata del caso contra Iván Sánchez Hernández, Arturo Lozano Méndez alias “Garza” y Arturo Shows Urquidi también conocido como “Chous”, quienes enfrentan cargos por narcotráfico, conspiración, homicidio, entre otros, delitos que presuntamente se cometieron entre los años 2000 y 2012.Los detenidos pertenecían de la célula de policías corruptos que eran liderados por Sergio Garduño Escobedo, quien en ese entonces era el comandante de la desaparecida Policía Judicial del Estado y operaba para el Cártel de Sinaloa.Documentos oficiales indican que Sánchez Hernández, Lozano Méndez y Shows Urquidi forman parte de las 24 personas señaladas por el Gobierno de Estados Unidos como los miembros del Cártel de Sinaloa que desataron una época violenta en Ciudad Juárez en su guerra por la “plaza” con el Cártel de Juárez.Ayer por la mañana el juez Frank Montalvo se reunió con los abogados Leonard Morales, Carlos Spector y Miguel Villabalba para saber como iban las negociaciones con el Gobierno federal, pero los hombres dijeron que hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo.Cuando Montalvo preguntó a los abogados que si estaban listos para proceder con el juicio el próximo mes de noviembre Morales abogado de Sánchez Hernández y Spector representante de Lozano dijeron que si.Mientras que Villalba abogado de Shows Urquidi, le pidió al juez que el juicio contra su cliente fuera pospuesto, ya que necesitaba más tiempo.Ante esta petición el juez comentó que le daría a los tres detenidos de dos a tres semanas para tratar de llegar a un acuerdo con el Gobierno de federal y de no ser así se irían a juicio.“El juicio ya se fijó, lo que puedo hacer es ponerles una audiencia “pre-juicio” para ver si llegó a un acuerdo con la Fiscalía o no”, dijo.La próxima audiencia de los detenidos será fijada en los próximos días.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.