El Paso— A tres meses del asesinato de José Márgaro González en Ciudad Juárez, sus familiares tienen miedo de ser víctimas de represalias por parte de los homicidas.Una familiar del veterano de 70 años, quien prefirió omitir su nombre por temor, explicó a El Diario de El Paso que no puede dormir desde la muerte de su tío porque no sabe quiénes son los asesinos.“Lo último que supimos es que mi tío conocía a los que lo mataron, entonces no estamos tranquilos porque puede que ellos también nos conozcan y nosotros no sabemos quiénes son ellos”, dijo.González fue reportado como desaparecido en El Paso desde el 4 de marzo cuando luego de su visita a Juárez un día antes, sus familiares ya no pudieran contactarse con él.El cuerpo fue localizado en mal estado días después, en una vivienda ubicada en la calle Anáhuac de la colonia Partido Romero.La mujer indicó que desde que se identificaron los restos de González las autoridades ya no han tenido ningún acercamiento con ellos.“Nosotros tenemos que llamar y llamar para ver si nos dicen algo, pero nada. No queremos decirles cómo hacer su trabajo, sólo queremos que atrapen a los asesinos”, resaltó.El veterano de la guerra de Vietnam murió a causa de un traumatismo profundo en el cuello, según la autopsia practicada por el Servicio Médico Forense.La mujer comentó que no sabe cómo funciona el sistema en México, pero dijo estar desesperada porque a tres meses del homicidio no ha visto ningún avance en las investigaciones.“Dicen que tienen a los sospechosos y que los van a detener, pero en realidad no hacen nada y sólo dejan que pase el tiempo”, comentó.La mujer cree que con estos anuncios de que ya ubicaron a los responsables le están dando tiempo a los asesinos para que huyan.“Les están avisando ‘oigan, los vamos arrestar’ y cuando en verdad quieran hacerlo ya no van a estar en la ciudad”, expresó.La Fiscalía General del Estado Zona Norte asegura que están investigando este caso y que sólo falta reunir más pruebas para poder emitir una orden de arresto en contra de los tres presuntos responsables.