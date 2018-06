Envían a inmigrantes a La Tuna

Autoridades de inmigración informaron que enviarán a mil 600 inmigrantes a prisiones federales, esto con el objetivo de mitigar la saturación de capacidad con la que se cuenta en los centros de detención.Debido a un ‘aumento actual en los cruces fronterizos ilegales’ y la ‘política de cero tolerancia’ de la administración Trump, ICE llegó a acuerdos con el Buró Federal de Prisiones (BOP).La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), excusó el hecho alegando que se ‘logró adquirir más espacio en diversas cárceles federales para alojar a los inmigrantes detenidos’.Localmente 230 inmigrantes serán enviados a ‘La Tuna’, prisión federal localizada en Anthony, Texas. A menos de 20 millas del Centro de El Paso.“ICE está trabajando para satisfacer la demanda de espacio de detención de inmigración adicional, tanto a corto como a largo plazo”, dio a conocer la agencia federal.FCI La Tuna (Institución Correccional Federal) cuenta con 1 mil 286 reclusos, de los cuales, 814 se encuentran presos en el inmueble, 336 en el campo y 136 en un edificio adjunto de baja seguridad en El Paso, (FSL) de acuerdo con datos actualizados de BOP.Entre las otras prisiones federales que albergarán a inmigrantes sobresale Victorville en California, con la mayor cantidad de camas para detenidos, cifra que asciende a mil espacios.El FDC SeaTac en Washington con 209 espacios, FCI Sheridan en Oregon con 130 y el FCI Phoenix en Arizona con 102 camas disponibles.Autoridades manifiestan que el uso de estas instalaciones federales tiene la intención de ser temporal.“Hasta que ICE pueda obtener contratos adicionales a largo plazo para nuevas instalaciones de detención o hasta que disminuya el aumento de ilegales en los cruces fronterizos”, informó la portavoz de ICE, Leticia Zamarripa, en un comunicado enviado por correo electrónico a El Diario de El Paso.Se agrega que la agencia continúa haciendo cumplir las leyes de inmigración, esto incluye asegurar un espacio de detención a capacidad para retener a los extranjeros antes de su remoción o adjudicación por un juez de inmigración.Para satisfacer esta necesidad, ICE declaró que se encuentra trabajando en conjunto con el Servicio de los Marshals de los Estados Unidos (USMS), con BOP, operadores privados de centros de detención y agencias locales.Esta noticia no ha causado sorpresa en activistas y protectores de los derechos humanos, ya que desde el anuncio del fiscal general Jeff Sessions, y su política de ‘tolerancia cero’ en abril, el endurecimiento ha escalado incluso a niveles inhumanos, alegan.Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (RFDH), expresó que estas acciones confirman la política de persecución a inmigrantes sin precedentes por parte de la administración Trump.“Es muy lamentable el hecho de que se considere utilizar cárceles en donde ponen a gente que sí ha sido procesada criminalmente. Esto sin duda es un mensaje peligroso que expresa que los inmigrantes son criminales cuando no es así”, comentó.García manifestó que es preocupante pensar cómo será realmente el trato que las personas inmigrantes recibirán de parte de los oficiales de la correccional.“No tenemos ni idea de cuáles son sus estándares para tratar a gente que no ha violado ninguna ley criminal, estos lugares funcionan para personas que cuentan con crímenes graves no con faltas civiles”, dijo.El próximo lunes la RFDH hará público el reporte de la Campaña de Documentación de Abusos, espacio que también se dará un tiempo para enviar un llamado para promover la denuncia en comunidades vulnerables, finalizó García.El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia emitieron un informe que establece que 57 mil 820 ‘indocumentados sospechosos’ estaban bajo la custodia del Departamento de Justicia al final del primer trimestre del año fiscal 2018.

