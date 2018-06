Imponen 27 años de prisión a ex policía estatal de Chihuahua

Un juez federal sentenció al ex policía estatal de Chihuahua Mario de la O López alias ‘Flaco’ a 324 meses en una prisión federal por su participación en las operaciones de distribución de narcóticos del Cártel de Sinaloa. Además del término de prisión, el juez federal de Distrito Frank Montalvo también ordenó que el acusado pague una multa de $1,000.El 15 de junio de 2017, De la O López se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar el estatuto de Organización Influenciada por el Delito de Corrupción (RICO).Al declararse culpable, el ex agente de 55 años, admitió haber participado en la empresa criminal desde 2005 hasta 2009 mediante la protección y el reempaquetado de cocaína, armas y envíos de efectivo.“La sentencia de Mario de la O López es otro ataque contra las poderosas y violentas organizaciones de tráfico de drogas cuyo alcance se extiende a través de las fronteras internacionales y amenaza directamente a nuestras comunidades en los Estados Unidos”, declaró el agente especial de la DEA División El Paso, Kyle W. Williamson.“Continuaremos trabajando junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en ambos lados de la frontera para perseguir a aquellos que amenazan a nuestras comunidades a través del contrabando y la distribución de drogas ilegales y peligrosas”, añadió Williamson.“Esta sentencia es el resultado de la continua asociación y colaboración entre el FBI, la DEA y socios internacionales para llevar ante la justicia a los miembros del Cártel de Sinaloa”, dijo el agente especial del FBI Emmerson Buie Jr.“Este esfuerzo no sólo ejemplifica nuestro compromiso de prevenir la violencia de la guerra contra las drogas y la actividad criminal por envenenar a las comunidades de El Paso y nuestra ciudad hermana, Ciudad Juárez, sino también envía un mensaje claro de que perseguiremos implacablemente a los líderes y miembros de estas violentas empresas de drogas”, concluyó.“Cuando las agencias trabajan en conjunto, los delincuentes no pueden victimizar a los residentes y las comunidades en los Estados Unidos y luego esconderse detrás de jurisdicciones geográficas cambiantes”, declaró el agente especial de la ATF a cargo Jeffrey C. Boshek II. “Aprovechar alianzas entre la ATF y las agencias federales, estatales y locales en la búsqueda de armas de fuego y traficantes de narcóticos que alimentan los mercados subterráneos y el crimen violento, asegura el enjuiciamiento más apropiado y las sanciones máximas”.De la O López fue uno de los 24 líderes de alto rango del Cártel de Sinaloa, incluyendo a Joaquín Guzmán Loera (también conocido como ‘El Chapo’) e Ismael Zambada García (también conocido como ‘Mayo’), acusado de cargos de extorsión federal en abril de 2012.Hasta la fecha, sólo De La O López se ha declarado culpable de cargos federales en relación con la investigación de esta empresa criminal. Tres acusados, Gabino Salas-Valenciano, Jesús Rodrigo Fierro-Ramírez y Emigdio Martínez, Jr., han muerto desde que se presentó la acusación formal en 2012. Otros veinte acusados permanecen bajo acusación formal. El juicio está programado para noviembre de 2018.Esta investigación resultó en la incautación de cientos de kilogramos de cocaína, miles de libras de mariguana en ciudades de todo Estados Unidos. La Policía también tomó posesión de millones de dólares en ganancias de drogas que estaban destinados a ser devueltos al Cártel en México. También se incautaron cientos de armas y miles de cartuchos destinados a ser contrabandeados a México para ayudar en la batalla del Cártel a tomar el control de Juárez y los corredores locales de tráfico de drogas.Entre las agencias que colaboraron en la investigación de este caso se encuentran la DEA, FBI y ATF junto con el Servicio de Inmigración y Aduanas, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, Departamento de Policía de El Paso, la Oficina del Sheriff de El Paso y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

