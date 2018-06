Operan a Melania de un mal renal

Washington— El presidente Donald Trump intensificó la intriga que rodea la reciente ausencia de su esposa Melania de la escena pública tras haber estado hospitalizada por un mal renal, al revelar que ella tuvo una “gran operación” de casi cuatro horas, pero que “está muy bien”.Trump dijo que la primera dama quería acompañarle en sus viajes a Canadá y Singapur, pero que no pudo porque los médicos le dijeron que no podía volar durante un mes.“La primera dama está muy bien. Allá”, dijo Trump, señalando hacia la Casa Blanca desde el área de salida de autos al partir hacia Quebec. “Y ella quería ir. No puede volar por un mes, dicen los doctores. Ella tuvo una gran operación. Eso fue como una operación de casi cuatro horas. Y ella está muy bien. Allá”.“Es una gran primera dama”, agregó.La oficina de Melania dijo el 14 de mayo que ella se había tratado una afección benigna de un riñón. Pasó cinco días en el Hospital Militar Nacional Walter Reed, afuera de Washington, y regresó a la Casa Blanca el 19 de mayo para continuar su recuperación.Melania Trump reapareció esta semana en público después de casi un mes.Stephanie Grisham, portavoz de su oficina, declinó dar detalles, citando el derecho de la primera dama a la privacidad médica.“El comunicado que yo divulgué el 14 de mayo está correcto”, dijo Grisham el viernes en un correo electrónico. “La señora Trump tuvo una exitosa operación de embolización. Ella todavía no puede realizar viajes internacionales, y está muy bien”.Médicos que no participaron en el cuidado de la primera dama, pero que están familiarizados con la operación dicen que lo más probable es que la intervención fue usada para remover un tipo de tumor renal no canceroso llamado angiomiolipoma. Es un procedimiento mínimamente invasivo en el que los médicos inyectan un catéter por los vasos sanguíneos de los riñones para hallar el que esté alimentando el tumor y así bloquear el flujo de sangre y evitar que siga creciendo.El doctor Lambros Stamatakis, del Hospital MedStar Washington, dijo que esta operación puede tomar varias horas porque se necesita tiempo para encontrar el vaso sanguíneo correcto.

